¡Levanta la mano! Ricardo La Volpe aceptaría volver a la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Mientras la Selección Mexicana continua en la búsqueda de un nuevo director técnico y en la planeación de su reestructuración deportiva, Ricardo La Volpe levanta la mano para poder aportar al tricolor donde dejó muy buenos recuerdos, pues su proceso como entrenador en la selección de México ha destacado como uno de los mejores debido al estilo de juego vistoso y a su destacada eliminatoria mundialista y Copa Confederaciones.

Pero el papel de director técnico no sería el que tomaría nuevamente el 'Bigotón' para este nuevo proceso, pues más bien le interesa el trabajo como director deportivo de selecciones nacionales desde donde cree que puede aportar para la formación de los jóvenes seleccionados, así lo reconoció durante su participación para el programa 'Reacción en Cadena' donde al principio fue cuestionado quién sería su candidato para el banquillo del 'Tri'.

"Cuando me nombren como director deportivo de selecciones ahí te digo", dijo La Volpe por lo que dejó la posibilidad de ser cuestionado si ya estaría en negociaciones, a lo que el argentino respondió que creía tener la experiencia necesaria. "Creo que tengo la experiencia para ser director deportivo, tengo la experiencia. No solamente manejé cuatro años la mayor, sino manejé la Sub 23 ganaron preolímpico, conozco el trabajo de los jóvenes", dijo.

La Volpe resaltó que las selecciones mexicanas que destacan a nivel menor, después no pueden destacar igual en la mayor debido a que no existe un sistema de juego homologado en la selección. "Insisto en que algunas veces cuando hablamos de la 17 o la 20, después no juegan como la selección mayor, entonces no sirve porque tiene que venir a demostrar en otro sistema y no te sirve como ese volante que vas a necesitar", explicó.

Puso como ejemplo el proceso de 'Tata' Martino donde los jugadores ya no pudieron acoplarse a su sistema de juego. "Por ejemplo Martino le gustaba jugar con el 4-3-3 cuando se le cae Guardado, se le cae Herrera. Que Guardado empieza a jugar como contención o Herrera de contención en el Atlético ya no te sirve porque no vienen con el oficio y trabajo de un 8 y un 10 en el 4-3-3 que usaba Martino por eso se le empezó a hacer problemático".

