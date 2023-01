'Tata' Martino lanza fuertes declaraciones sobre el futbol mexicano: "En México se nota demasiado el negocio"

Comparta este artículo

Asunción, Paraguay.- El exentrenador de la Selección Mexicana, Gerardo 'Tata' Martino lanzó fuertes declaraciones sobre el futbol mexicano en las que destaca el tema económico y en donde consideró que se se nota mucho el negocio. Aunque aclaró que él no estaba en contra de este modelo siempre y cuando fuera equilibrado con el tema futbolístico. También se refirió a la compra y venta de futbolistas dentro de la Liga MX un tema que le sorprendió.

El estratega que concluyó su cargo en la selección tras su participación en Qatar 2022, destacó que el negocio en el futbol mexicano es muy notorio. "En México, que se nota demasiado el negocio, yo decía lo mismo: no estoy en contra del negocio, porque del negocio cobramos y vivimos nosotros, los que participamos del futbol no podríamos subsistir”, dijo en una entrevista con el programa de radio Deporte Total en Paraguay.

“A mí me gusta algo más equitativo, que yo tenga la capacidad siendo una persona que lo único que me interesa es el futbol, la capacidad de aceptar el negocio que desconozco y no sé para dónde va, pero entiendo que se necesita para que siga creciendo, pero con un equilibrio para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo de divisiones menores. Que el futbol también tenga un plan, no sea solamente para lucrar, ganar dinero”, mencionó.

Por otra parte, en su análisis también resaltó el modelo de compra y venta de futbolistas dentro de la propia Liga MX donde los clubes pagan fuertes cantidades, las cuales son tan altas que las compara con las que se efectúan de Sudamérica al futbol europeo, aunque en este caso los jugadores mexicano no salen a ese mercado y consideró que no ayuda para que el jugador crezca.

Créditos: Twitter @miseleccionmx

"En México pasa algo bastante particular: se dan ventas internas, de club a club, y el futbolista que valen ocho o 10 millones de dólares. Yo no me imagino en el mercado argentino que un jugador valga ocho o 10 millones de dólares y no tenga mercado internacional. En Sudamérica lo tenemos más incorporado, no podríamos existir sin formar jugadores y venderlos. En México se da esta particularidad, instituciones muy grandes y sólidas, que pagan mucho dinero.

"Se da esta particularidad que hay ventas muy importantes pero al mismo tiempo son futbolistas que uno dice, bueno deberían salir por este monto, deberían ser jugadores muy importantes y no tienen mercado europeo. Eso un poco daña porque queda todo en casa y el futbolista no termina de crecer ni formarse", consideró el exentrenador del equipo tricolor.

Fuente: Tribuna, Deporte Total