Zlatan Ibrahimovic arremete contra los jugadores de la selección argentina: "No van a ganar nada más"

Comparta este artículo

París, Francia.- Zlatan Ibrahimovic no suele callar lo que piensa aunque sus declaraciones después resulten polémicas y lo volvió a demostrar con una dura opinión sobre la selección de Argentina, reciente campeón del mundo en Qatar 2022 donde algunos de lso jugadores tuvieron comportamientos cuestionables, según consideró el competitivo delantero, por lo que consideró que no volverán a ganar.

Sobre Lionel Messi no tuvo dudas en considerar que es considerado el mejor de la historia por lo que no duda que lo recordarán por esa Copa del Mundo, aunque no tuvo la misma opinión para los otros integrantes del plantel. “Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la Selección de Argentina, porque no van a ganar nada más”, dijo Ibra en una entrevista con Radio France.

“El resto se portó mal y eso no se puede respetar. eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron de una vez, pero no lo volverán a hacer”, agregó sobre los otros jugadores del combinado albiceleste. Durante el torneo fueron cuestionados también por la opinión publica debido a diversas actitudes como las burlas en los Cuartos de Final del certamen o los polémicos gestos del 'Dibu' Martínez durante la ceremonia de premiación

Por otra parte, también se refirió a Kylian Mbappé, la estrella de Francia y quien apunta a ser el sucesor de Messi en el papel del mejor jugador del mundo en la nueva era. Sobre él, lamentó que no hubiera podido ser campeón pese al esfuerzo que hizo en la Final donde destacó con cuatro goles, incluido el de la tanda de penaltis, pero aseguró que pronto volverá a levantar el trofeo.

“Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro”, anticipó Ibrahimovic, quien a sus 40 años sigue en el futbol de alto nivel con el Milan. Actualmente se encuentra recuperándose de una lesión por lo que no ha regresado a las canchas en este año. Ibra se mantendría en el club 'rossonero' hasta el fin de su contrato, pero su futuro después aún es desconocido.

Fuente: Tribuna, Radio France