El Abierto de Australia ya tiene su Final femenil; Elena Rybakina va por su segundo 'Grand Slam'

Melbourne, Australia.- La tenista de Kazajistán Elena Rybanika demostró nuevamente que está en un gran momento y se impuso a la excampeona Victoria Azarenka por parciales de 7-6 (4) y 6-3 en un juego que duró una hora y 41 minutos. Con ello buscará su segundo título de Grand Slam, luego de que el año pasado lograra ganar en Wimbledon. Esta es la primera vez que una tenista kazaja se instala en el juego decisivo del Abierto de Australia.

"Seguro que estoy súper feliz, estoy súper orgullosa. Estoy muy feliz de lograrlo una vez más. Hoy fue un poco difícil para mí, diferentes condiciones, no pude ser súper agresiva. Al final logré ganar y daré lo mejor de mí en la final, por supuesto. Seguro que obtuve mucha experiencia en Wimbledon, para ser honesta, solo quiero entrar a la cancha y disfrutar el momento, el ambiente. Haré lo mejor que pueda, pelearé y espero ganar", dijo Elena al final del juego.

Su rival será Aryna Sabalenka quien superó 7-6 (1) y 6-2 a Magda Linette con la tenista bielorrusa en un gran nivel y manteniendo su invicto. Esta temporada suma diez triunfos y 20 sets ganados de forma consecutiva. La actual número cinco del mundo buscará su primer título de Grand Slam. Previo a la Final, Sabalenka dijo sentirse nerviosa y reconoció el buen nivel que ha mostrado su próxima rival en el torneo.

"No haré nada extra. Es normal si me siento un poco nerviosa. Es un torneo y una final grande. Si intento hacer algo al respecto, todo se hará más grande. Ella está jugando un tenis genial. Tengo que estar ahí y trabajar para ponerla bajo presión", dijo Aryna respecto al juego decisivo, en palabras recogidas por ESPN. Mientras que Elena también destacó que no será fácil su próximo encuentro y ya vislumbra qué podrá hacer para ganar.

"Será una dura batalla. Creo que no tendré que sacar fuerte ni rápido, no importa la velocidad. Lo importante es que tengo que colocar bien mi servicio. En estas condiciones, sacar fuerte no es fácil. Lo mismo sobre el fondo: tendré que jugar más profundo, tratar de ir hacia adelante. Espero rallies más largos de lo usual", mencionó Rybanika.

Fuente: Tribuna, ESPN