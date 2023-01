¡Nuevos problemas! Cristiano Ronaldo podría ser suspendido debido a un problema de la Juventus

Comparta este artículo

Turín, Italia.- Cristiano Ronaldo apenas está disfrutando de una nueva etapa en el futbol de Asia cuando parece que se le avecina un nuevo inconveniente en su carrera, pues podría enfrentar una suspensión que lo alejaría de las canchas por un tiempo; sin embargo, este castigo no se debería a una acción del futbolista, sino a un problema por parte de la Juventus que como resultado afectaría al delantero y otros jugadores.

Actualmente el cuadro 'bianconeri' enfrenta acusaciones de fraude fiscal que ya tuvieron repercusión en una reducción de puntos en la Serie A, pero el caso parece no estar cerrado todavía y ahora afectaría otros jugadores debido a que habrían recibido salarios con valores diferentes a los declarados por el club en 2020. Entre ellos se encuentra Cristiano Ronaldo y también, Paulo Dybala y Dejan Kulusevski.

Dichos salarios no se habrían visto reflejados en los documentos del club por lo que los jugadores implicados podrían ser suspendidos hasta por 30 días, según el periódico británico The Mirror. El diario italiano Il Corriere della Sera reveló algunos documentos sobre el caso en donde se constató que los valores no estaban publicados en el balance del club, así Cristiano habría recibido casi 20 millones de euros.

Hasta el momento no ha habido pronunciamientos oficiales al respecto, mientras tanto Cristiano Ronaldo ya pudo debutar en el Al Nassr y disputó un partido en busca de su primer título en Asia. desafortunadamente para el delantero éste tendrá que esperar ya que su club cayó en Semifinales de la Super Copa de Arabia Saudita ante el Al Ittihad por marcador de 3-1, el portugués tampoco pudo hacerse presente en el marcador.

