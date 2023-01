Sergio Agüero manda contundente respuesta a Zlatan Ibrahimovic quien criticó a Argentina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sergio Agüero aprovechó una de sus transmisiones en Twich para lanzar una contundente respuesta a Zlatan Ibrahimovic, luego de que el sueco mencionara en una entrevista que todos recordarían a Messi por haber logrado el campeonato del mundo, pero que se preocupaba por sus compañeros quienes según su percepción no ganarían nada y además resaltó que se comportaron mal en el torneo.

Ante esto, y tras escuchar lo dicho por Zlatan, el 'Kun' fue duro y le recomendó al sueco que se preocupara más por su país, ya que no han clasificado a nuevamente a una Copa del Mundo. "Creo que antes que preocuparte por Argentina, deberías preocuparte por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales. Podríamos pensar así. Ni clasificaron, pero bueno. No lo sé. Más que preocuparte por Argentina y hablar así porque sí, opino como vos también opinas”, dijo.

Sobre lo dicho por el sueco acerca del mal comportamiento de los seleccionados, Agüero recordó algunos episodios de indisciplina dentro del campo del delantero, incluso desde su experiencia personal cuando ambos coincidieron en la Premier League. Al igual que los altercados que tuvo contra otros futbolistas en su paso por la Major League Soccer (MLS) por lo que consideró que no tenía argumentos para hablar sobre ello.

“Antes de decir eso quizás era mejor redondear ‘prefería que gane Francia’. Para hablar de que los demás se portaron mal. Después vos decís que lo decís como 'profesional de alto nivel', yo también jugué en alto nivel. Recordemos que vos jugando también te portabas mal, creo yo. Al final no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar. El famoso en Argentina es, te explico, no escupas para arriba si te va a caer.

“En la cancha tenés comportamientos digamos malos. Algunos planchazos, alguna piña. Recuerdo una piña en Estados Unidos en Los Angeles Galaxy que le pegaste una piña y luego recuerdo que hiciste como que te dolió, que te pisó. ¿Para vos eso es portarse bien o portarse mal?. Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City, yo estaba en el banco. Fuiste a una jugada, contestabas. Hablar que se portaron mal. Creo que sos el menos indicado para hablar. Me parece que en esta no tenés razón”, mencionó.

Fuente: Tribuna