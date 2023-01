Auto golpea a Conor McGregor mientras andaba en bicicleta: "Podría estar muerto"

Comparta este artículo

Dublín, Irlanda.- Conor McGregor tuvo un altercado vial mientras iba en bicicleta en las calles de Irlanda, a través de sus redes sociales, el peleador de artes marciales mixtas publicó una fotografía donde se ve tirada su bici y un automóvil al frente que pareció ser el que lo alcanzó y lo tiró. También mostró una serie de videos en los que narra la ocurrido, mientras el conductor del auto se disculpa.

En su publicación original, McGregor había escrito que el accidente había ocurrido por el intenso sol que habría obstruido la visibilidad del conductor y pese a que en sus primeras impresiones mencionó que: "podría estar muerto", al final no se le notó tan alterado. "Recibí un golpe de un auto justo ahora desde atrás", escribió el irlandés en su cuenta de Instagram quien detalló lo ocurrido.

Créditos: Instagram @thenotoriousmma

También mencionó que sus conocimientos en disciplinas como la lucha y el judo lo ayudaron a amortiguar su caída. "Una trampa del sol, el conductor no podía verme. A toda velocidad me llevó. Gracias Dios, no era mi momento. Gracias a la lucha libre y al judo también. Tener conciencia a la hora de caer me salvó la vida", explicó Conor quien en otra serie de videos muestra la conclusión del altercado.

Al final el conductor del automóvil ofreció llevarlo a su destino, así lo mostró McGregor en otro video donde se ve a su acompañante a quien le pregunta su nombre, aunque se nota todavía un poco alterado por lo ocurrido. También se observa su bicicleta en la cajuela del auto. Afortunadamente el peleador no tuvo ninguna lesión y todo acabó bien para ambos involucrados.

Actualmente McGregor está alejado de los octágonos y disfruta de otras facetas como empresario. En noviembre pasado también mostró su intención de comprar al Liverpool, cuando se habló de la venta del club y el peleador irlandés apareció como uno de los posibles compradores ya que siempre había tenido la intención de adquirir algún equipo.

