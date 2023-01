Guillermo Ochoa consigue su primer victoria con el Salernitana; así atajó el mexicano

Comparta este artículo

Lecce, Italia.- Luego de varios partidos con derrota y hasta goleada, Guillermo Ochoa logró la primer victoria con el Salernitana que superó 1-2 al Lecce en el partido correspondiente a la jornada 20 de la Serie A, disputada en el Estadio Comunale Via del Mare. Paco Memo no pudo mantener su portería en cero, pero tuvo una buena actuación que ayudó a que su equipo mantuviera la ventaja suficiente para ganar.

Boulaye Dia abrió el marcador para el equipo de Salerno con un potente remate de derecha de fuera del área que sorprendió al portero, la esférica venía de un mal rechace defensivo lo que aprovechó el atacante para poner al frente a su equipo. En el minuto 20, Tonny Vilhena aumentó la ventaja con un remate por encima de la salida del portero, luego de un pase de Dia que se le pasó a toda la defensa local.

Al 23', Gabriel Strefezza acercó al Lecce con un remate en el centro del área que Ochoa no pudo atajar. El arquero mexicano salvó su meta en un remate desde la entrada del área que tapó con dos manos y en el contrarremate los locales fallaron. Ochoa tuvo poco trabajo en la segunda mitad y finalmente su equipo se quedó con la victoria. Salernitana rompe así una racha de siete partidos consecutivos sin ganar.

La última vez que triunfaron antes del juego de hoy fue el 30 de octubre de 2022 cuando vencieron a la Lazio. Desde que Ochoa llegó todavía no habían sumado algún punto. Con este resultado llegaron a 21 puntos y se ubican en la décimo cuarta posición. En la próxima jornada, Salernitana enfrentará a la Juventus, en otro compromiso complicado al tratarse de uno de los equipos más fuertes del torneo.

"Me gustó mucho el espíritu de los muchachos porque era importante volver a casa con un resultado positivo. Queríamos esta victoria a toda costa. No nos escondemos cuando nos encontramos con equipos de nuestro nivel, tenemos que sumar puntos y lo logramos con Lecce. Ahora debemos seguir conscientes de que ya no podemos permitirnos partidos sin sacrificio", mencionó Davide Nicola al final del partido en declaraciones recogidas por Antenna Sud.

Fuente: Tribuna