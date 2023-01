Queda definida la Final masculina del Abierto de Australia; será la décima para Djokovic en este torneo

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- Novak Djokovic cumplió con los pronósticos y se convirtió en uno de los finalistas del Abierto de Australia, tras vencer de forma aplastante al estadounidense Tommy Paul por parciales de 7-5, 6-1 y 6-2 que lo instalan en el juego decisivo del torneo oceánico por décima ocasión. Al serbio se le presentará la posibilidad de alcanzar a Rafael Nadal con 22 títulos de Grand Slam.

Dojokovic, actual número cinco del mundo, también conseguirá ascender hasta la primera posición del ranking si es que vence a Stefanos Tsisipas en la Final del torneo. El griego se impuso en su Semifinal al ruso Karen Khachanov por parciales de 7-6(2), 6-4, 6-7(6) y 6-3 por lo que ahora tendrá un gran reto ante el favorito del torneo; sin embargo, el tenista luce confiado y con la esperanza intacta de ganar el título.

“Recuerdo verlo por televisión diciéndome a mí mismo que quería estar ahí algún día. Quiero recrear esa sensación. Sabía que era un viaje muy largo y hay ciertos pasos que tienes que dar para darte la oportunidad de competir por algo así, pero yo lo creía. Primero de todo, es tu ego el que habla. O lo tienes o no. De niño era muy confiado. Era bueno en mi país. Demostré que era bueno al salir de Grecia y competir en otros países. Terminé en el número uno Junior y ahora quiero hacerlo como profesional”, expresó al final de su juego.

Por su parte, Djokovic se dijo satisfecho por alcanzar una nueva Final y se dijo confiado por no haber perdido hasta ahora en el juego decisivo en Australia. "Estoy muy satisfecho por una nueva final de Grand Slam, es lo que imaginé cuando llegué aquí. El no haber perdido nunca una final en Australia me da mucha confianza antes del domingo", dijo el tenista serbio quien reconoció a su próximo rival.

"Todavía tengo trabajo que hacer en la cancha: jugaré contra Tsitsipas, que está en una gran forma y jugando su mejor tenis. Estoy convencido de que va a estar muy motivado para ganar su primer trofeo de Grand Slam. Ambos conocemos el juego del otro", declaró Novak después de su resultado en semifinales.

