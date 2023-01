Super Bowl LVII: ¿Cuánto cuesta asistir a uno de los eventos deportivos más importantes?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Falta poco para conocer a los dos equipos que se enfrentarán en el Super Bowl LVII por lo que el interés por el juego decisivo de la National Football Legue (NFL) aumenta cada vez más, así como las intenciones de los aficionados por ver el gran espectáculo en vivo para lo cual se deberá invertir una buena cantidad de dinero sobre todo en estas fechas por la proximidad del partido.

Los boletos por si mismos ya representan un fuerte gasto, según la página de Ticketmaster los precios oscilan entre los 5 mil 700 a los 24 mil dólares, es decir de entre 107 mil pesos y 450 mil aproximadamente. Por otra parte hay que destacar el vuelo, cuyo costo dependerá de la aerolínea y si es un vuelo directo o con escalas, pero que también irá aumentando conforme la fecha este más cercana.

Créditos: NFL

En este caso, el vuelo más económico según la plataforma skyscanner es de ocho mil pesos con una escala, mientras que el boleto más caro está en 14 mil pesos. A esto hay que añadir el hospedaje que poco a poco se va terminando. Según el medio estadounidense 12 News el precio de una habitación en un motel, que sería la más económica en estos momentos es de 850 dólares por noche (15 mil 900 pesos).

Mientras que una habitación en un hotel costará mil 150 dólares por noche (21 mil 500 pesos aproximadamente). Por otra parte la estadía en un hotel más lujoso cuesta un promedio de mil 614 dólares por noche (poco más 30 mil pesos aproximadamente). A esto hay que añadir costo de transporte en la ciudad, así como alimentos y bebidas y otros gastos que no se incluyen por lo que viajar al evento saldrá todavía más caro.

¿Cuándo es el Super Bowl LVII?

El Super Bowl en su edición LVII se realizará el 12 de febrero en el State Farm Stadion de Arizona, Estados Unidos. Los equipos contendientes aún no se han definido, pero saldrán de los ganadores de las Finales de Conferencia entre Philadelphia vs San Francisco y Kansas City vs Cincinnati. El show del medio tiempo es otro atractivo del evento y éste estará a cargo de la cantante Rihanna.

Fuente: Tribuna, 12 News