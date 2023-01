Aryna Sabalenka se consagra campeona del Abierto de Australia; es el primer 'Grand Slam' de su carrera

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- Llegó el momento más dulce en la carrera de Aryna Sabalenka quien se consagró campeona del Abierto de Australia, lo que significa su primer Grand Slam en su carrera y que la catapulta hasta el segundo lugar del ranking mundial de la Womens Tennis Association (WTA). Aunque la Final no fue fácil con la resistencia que puso Elena Rybakina en el Melbourne Park.

Sabalenka se impuso por parciales de 4-6, 6-3 y 6-4 en un juego que duró dos horas y 28 minutos. Después de un inicio atropellado para la bielorrusa a quien se le notaron los nervios de su primer final se repuso para imponerse a su rival. "Por supuesto que estaba un poco nerviosa. Me decía a mí misma: 'Nadie te dice que va a ser fácil, solo tienes que trabajar para lograrlo, trabajar para lograrlo hasta el último punto'", comentó sobre esos primeros momentos.

Créditos: Twitter @AustralianOpen

La campeona se mostró feliz después de lograr su primer título y reconoció el nivel de su rival a quien le agradeció por no haber hecho de este partido una victoria sencilla. "Es el mejor día de mi vida. Y pienso que ha sido el mejor partido de mi carrera. Ella (Elena Rybakina) jugó increíblemente. Luché tanto para ganarlo. Estoy feliz de que no haya sido un partido fácil. Disfruté mucho de esta batalla", dijo al final del juego citada por ESPN.

Sabalenka también compartió su sentir tras este logro y cómo se sentía antes de ganar un torneo como este, pues antes consideraba que no se merecía el reconocimiento que a veces la gente le atribuía. "Siempre tuve un sentimiento extraño cuando la gente se me acercaba y me pedía una firma. Pensaba '¿Por qué me pide una firma? Soy una nadie, sólo una jugadora. No tengo un Grand Slam y todas esas cosas'.

"Pero cambié esa forma de verme. Empecé a respetarme más y a entender que estoy acá porque trabajo duro y, en realidad, soy una buena tenista. Sólo entendiendo que soy buena pude soportar un montón de emociones dentro de la cancha. En cada situación complicada, me recuerdo que soy lo suficientemente buena como para soportarlo", declaró ante los medios de comunicación.

Fuente: Tribuna, Australian Open, ESPN