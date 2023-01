Barcelona gana por la mínima y mantiene liderato; el 'Vasco' Aguirre sufre nueva derrota

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Barcelona tuvo que sufrir para descifrar el 'cerrojo' que le presentó el Girona, pero finalmente salió con la victoria de 0-1 y en el juego correspondiente a la jornada 19 disputado en el Estadio Municipal de Montilivi y se mantiene como líder de la Liga española a seis puntos de distancia del Real Madrid que todavía tiene pendiente su juego de esta jornada aunque sin posibilidad de alcanzarlos.

Pedri, quien cumplió cien partidos con el Barcelona (67 en liga, 14 en Champions league, 8 en Copa del Rey, 6 en Europa League, 5 en Super Copa de España), saltó del banco de suplentes y fue el héroe del día ya que anotó el gol que significó el triunfo de su equipo. Al 61' Gavi estaba justo fuera del área y tocó a la izquierda para Jordi Alba quien metió un pase cruzado a la llegada de Pedri, quien solo empujó de parte interna.

Te podría interesar Deportes Javier Aguirre se lleva los halagos en España por una reflexión para los jóvenes futbolistas

"Teníamos el dominio, nos lo ha cedido el Girona y nos ha sorprendido, pero a veces nos falta salir del guion y generar más cosas. La primera media hora de la segunda parte es lo que queremos, la victoria y el gol llegan gracias a la presión alta. Y después falta la pausa y el control. Me voy satisfecho con la victoria, pero hay que ser autocríticos y debemos mejorar en situaciones de ataque”, dijo Xavi, técnico del Barcelona al final del partido.

Javier Aguirre y el Mallorca pierden ante Cádiz

El técnico mexicano Javier Aguirre sufrió una nueva derrota con el Mallorca que perdió como visitante 2-0 ante el Cádiz. El conjunto local se fue al frente muy temprano en el partido con un gol de Theo Bongonda al minuto 10 tras definir un pase de Álvaro Morata. Se fueron al descanso con una cómoda ventaja luego de que al 38' ampliaran el marcador gracias a un penalti que hizo válido Álex Fernández.

Al final, el 'Vasco' Aguirre no quedó muy contento por las decisiones del VAR: "El VAR me gusta, me gusta mucho y me seguirá gustando. Pero sigo sin entenderlo. Sucede que a veces son más necios los del VAR y a veces los de abajo, depende de quién gana en esa discusión. Ven; no, no voy; ven; no, no voy. Hoy ganó el de abajo, no quiso ir. Igual hay mucho tráfico, hay gente y no se ve bien. Pero el de arriba la ve, la frena, la ve, la vuelve a frenar ¡La vi yo!", lamentó el mexicano en palabras recogidas por Mundo Deportivo.

Fuente: Tribuna