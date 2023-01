Expiloto de Fórmula 1 sobre 'Checo' Pérez: "No creo que esté al nivel de Max"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Sergio 'Checo' Pérez demostró un gran nivel en el 2022, aún no parece convencer a todo el mundo como por ejemplo el expiloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, quien reconoció que el mexicano es bueno, pero aún lo observa por debajo de su compañero de equipo Max Verstappen a quien ve como el favorito nuevamente para llevarse la temporada 2023.

"Si nos fijamos en el comienzo del año, cuando Max no se sentía cómodo y 'Checo' podía conducirlo (al Red Bull), 'Checo' era más rápido que él. ¿Es 'Checo' mejor piloto que Max? La verdad es que no. Es muy buen piloto, pero no creo que esté al nivel de Max. Pero él podía conducirlo y Max no. Y ahí es donde el equipo hace un trabajo realmente bueno. Entienden lo que necesita y lo mejoran.

Créditos: Twitter @SChecoPerez

"Aquí es donde creo que se pone realmente genial. Lo que Red Bull siempre ha hecho bien es la cantidad de progreso que hacen con el coche. Realmente pueden desarrollar el coche. Lo mismo que Mercedes. La tasa de desarrollo de los coches en comparación con cualquier otro equipo, están en una liga diferente", dijo Montoya en una entrevista con el portal Motorsport, quien explicó por qué ve a Verstappen con buenas posibilidades para la siguiente temporada.

"Yo diría que son bastante altas (las oportunidades de Verstappen para 2023). Creo que Max está ahora mismo en una situación mental muy buena. Sabe que puede ganar a cualquiera. Cuando estás en esa posición y tienes el equipo para hacerlo, es bueno y él está haciendo el trabajo. El año pasado tuvo que mejorar su juego. Si nos fijamos en Checo a principios de año, dio un paso de gigante. Y Max tuvo que dar lo mejor de sí. Y cuando lo hizo, fue genial verlo", resaltó.

¿Cuándo regresa 'Checo' Pérez?

La temporada de Fórmula 1 2023 comenzará el próximo 5 de marzo con el Gran Premio de Bahréin. En total habrá 23 carreras, pues el Gran Premio de China que el país asiático declinó organizar. El GP de México se mantiene este año y junto al de Brasil serán los dos únicos en Latinoamérica. Pero antes las escuderías deberán presentar sus nuevos autos y para Red Bull Racing eso ocurrirá el próximo 3 de febrero.

Fuente: Tribuna, Motorsport