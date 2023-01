Johan Vasquez es titular en derrota del Cremonese ante el Inter; así jugó el mexicano

Comparta este artículo

Cremona, Italia.- Con Johan Vásquez como titular y jugando los 90 minutos, el Cremonese cayó una vez más ahora ante el Inter de Milán por marcador de 1-2 en juego correspondiente a la jornada 20 de la Serie A de Italia disputado en el Estadio Giovanni Zini en un juego donde casi dan la sorpresa ante el campeón de la Super Copa italiana, pero un par de goles de Lautaro Martínez les dieron la victoria.

Cremonese arrancó el partido dando la sorpresa al abrir el marcador al minuto 10 con un golazo de David Okereke, el nigeriano tomó el balón afuera del área en el extremo izquierdo y se dio la vuelta con un remate potente que se fue elevado, pero que en el momento justo bajó para superar al portero del Inter. Pero no fue mucho el tiempo en el que pudieron mantener la ventaja y el visitante pronto empató el marcador.

En un tiro de esquina Dzeko remató de derecha, el portero detuvo con un rechace al centro, pero el balón le quedó a Lautaro Martínez quien al minuto 20 emparejó el juego. A partir de entonces el equipo del norte de Italia tomó el ritmo del partido y no paró de intentar, pero el portero Carnesecchi detuvo lo que pudo hasta el minuto 65' cuando vio caer su meta por segunda ocasión y que significó la derrota.

Lautaro Martínez dentro del área remató cruzado ante la marca de Johan Vásquez que en última instancia se barrió y tuvo la mala fortuna de que el balón le pegó en el pie y desvió el balón al portero italiano. Con ese tanto al 65' el Inter manejó mejor el partido y al final significó la victoria. Con este resultado Cremonese sigue en el fondo con ocho puntos y está en grave riesgo de descender.

El siguiente partido del equipo del sonorense Vásquez será ante la Roma en la Copa de Italia. "Sabemos que somos un equipo que tiene que sufrir de forma compacta, y si lo hace, puede poner en aprietos a cualquiera, pero al final los resultados no llegan. Pero debemos creer en ello hasta el final. ¿Existe el riesgo de desmoralizarnos? No, no, absolutamente. Somos un buen grupo, sabemos que hay momentos difíciles”, dijo Okereke el autor del único gol del local.

