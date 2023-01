¡Otra vez! Wesley Sneijder vuelve a arremeter contra Edson Álvarez y Jorge Sánchez

Comparta este artículo

Ámsterdam, Países Bajos.- El exfutbolista de Países Bajos y ahora comentarista de televisión, Wesley Sneijder, tuvo nuevamente una opinión negativa contra los jugadores mexicanos debido a que, al parecer, los fanáticos le recriminaron por sus opiniones previas y le enviaron mensajes por lo que el exjugador externó su molestia y no desistió de su valoración a Edson Álvarez y Jorge Sánchez de quienes dijo ahora que "apestan".

“No soy fanático de Álvarez. La semana pasada también dije algo de Sánchez. Mi buzón está lleno de mexicanos. No estaban contentos. No sé si los juegos del Ajax se transmiten por allá, ¿También lo ven, verdad? Que ambos apestan", expresó Sneijder en un segmento del programa Veronica Offside donde participa. En su última valoración del juego de Álvarez y Sánchez también fue muy duro.

Luego del mal paso del Ajax y la participación de los mexicanos en el clásico neerlandés cuestionó a los laterales del equipo y dijo que eran los peores. “Esos son realmente los dos peores defensores del top 8 de la Eredivisie. Y luego el centro del campo todavía tiene que recibir el balón. Simplemente no querían la pelota. ¿Por qué? Porque están fuera de forma. Fueron a jugar al escondite.

"Aunque en el caso de Steven Berghuis también era comprensible. También había estado fuera durante dos semanas debido a una enfermedad. Y luego un partido tan cargado. Todo salió mal”, dijo entonces, mientras que sobre Edson dijo que parecía estar dando una lección de salsa. "En realidad, algo que esperábamos. No he visto una acumulación decente. Luego Edson Álvarez recibió la pelota, pero estaba dando una especie de lección de salsa. Todos los movimientos ocupados antes de que comenzara a jugar”, dijo.

No es la primera, ni la segunda vez que se ha expresado así de los jugadores aztecas, antes, cuando solo estaba Álvarez y los rumores de su salida a otro club estaban latentes, mencionó que no valía los millones que supuestamente ofrecían por él. “Lo único que Edson Álvarez sabe hacer es jugar la pelota hacia los lados o hacia atrás, nunca lo hace para delante. La verdad es que no sé cómo sigue en el Ajax porque no encaja con la filosofía no vale los 50 millones que piden", dijo en esa ocasión.

