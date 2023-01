Cristiano Ronaldo lanza mensaje a sus detractores y revela los verdaderos motivos de su llegada a Arabia

Comparta este artículo

Riad, Arabia Saudita.- Cristiano Ronaldo tuvo su presentación oficial en una conferencia de prensa y en un evento multitudinario ante 25 mil aficionados en el Estadio Mrsool Park. Durante el evento tuvo la oportunidad de responder varias dudas sobre su llegada a Arabia Saudita, así como detallar las posibilidades que tuvo para continuar su carrera, la cual advierte, todavía no esta acabada.

Para el delantero portugués, su etapa en Europa terminó, pues ganó todo y ahora busca romper récords en el futbol asiático. "Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí. Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto. He venido aquí para ganar, quiero disfrutar y sonreír todos juntos aquí en el Al Nassr. No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día el futbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera", dijo.

"El mundo del futbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad. El futbol ahora es diferente, la evolución del fútbol es diferente, mucha gente habla, pero no sabe nada de futbol", dijo Cristiano, quien aseguró que tuvo ofertas de varios países como Estados Unidos o su natal Portugal, pero finalmente aceptó al Al Nassr al que ve como una oportunidad.

"Quiero transmitir una visión diferente del país y del futbol aquí, y por eso he aceptado este reto. Es una gran oportunidad, no sólo en el fútbol, de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Muchos clubes de Brasil, Australia, Estados Unidos, Portugal intentaron ficharme, pero este es un desafío, no sólo futbolístico, fichar por el Al Nassr", señaló el jugador respecto a su decisión final de jugar en Asia.

Tras la conferencia el jugador se vistió con el nuevo uniforme y salió a la cancha donde lo esperaban miles de aficionados. En un espectáculo de luces y efectos el jugador se presentó ante su nueva afición que estalló en una ovación y corearon "Ronaldo, Ronaldo". El jugador firmó balones y los lanzó a la grada del estadio que celebró a su nuevo futbolista.

