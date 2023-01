Gerardo Arteaga se pronuncia tras accidente en Zapopan: "Ninguno tomó bebida alcohólica alguna"

Comparta este artículo

Zapopan, Jalisco.- Luego del accidente sufrido en las calles de Zapopan, el seleccionado mexicano Gerardo Arteaga se pronunció al respecto y quiso aclarar que no se encontraba bajo los efectos del alcohol, entre otros puntos. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el lateral del Genk preciso algunos detalles del accidente y resaltó que no hubo lesionados ni otras personas involucradas.

"No ocurrió de madrugada, sino alrededor de las 23:00 horas volviendo a casa con mi novia después de cenar. Yo no manejaba el carro, sino mi novia. Ninguno de los dos tomó bebida alcohólica alguna. No chocamos con ningún otro carro. Ambos estamos bien, agradecemos el apoyo y pedimos que no inventen cosas", fueron las palabras del futbolista sobre la situación que fue reportada el día de ayer.

A través de la cuenta de Twitter Guardia Nocturna, se dio a conocer la primer versión del accidente en el que estuvo involucrado el futbolista y su novia a bordo de un auto Audi R8 que según esta primera versión circulaba a exceso de velocidad. Según testigos consultados por la cuenta informativa de seguridad y nota roja, el vehículo perdió el control, impactó a otro auto y brincó el camellón quedando del lado contrario al retorno. Ahora la versión de Arteaga desmiente que hubiera autos involucrados.

No se reportaron lesionados y según una publicación de Milenio la policía vial informó que al momento de llegar al lugar del incidente no se encontró el auto involucrado. Fue gracias a sus redes sociales que los usuarios de Twitter identificaron el automóvil de Arteaga y más tarde también circularon fotografías del auto accidentado estacionado en otra zona y en la que también se alcanza a ver a una persona parecida al jugador

Arteaga se encuentra de vacaciones en México, mientras está detenida la Jupiler Pro League de Bélgica donde participa con el Genk. El torneo vuelve a la actividad el 8 de enero por lo que pronto estará viajando de regreso a Europa. El lateral mexicano suma en esta temporada 17 partidos disputados y dos goles. Su equipo es primero de la tabla general tras 18 partidos jugados en el torneo.

