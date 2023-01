Amenazas en Italia: Zaniolo es advertido por aficionados y a Sampdoria llega una bala

Comparta este artículo

Roma, Italia.- El futbol italiano tiene a una de las aficiones más pasionales del futbol mundial, pero en ocasiones esa pasión puede poner en riesgo a los jugadores y equipos. Recientemente, Nicolo Zaniolo, jugador de la Roma expresó sus deseos de salir del club y se supo que su intención en fichar por el Milan para permanecer en al Serie A, motivo por el que se disgustó la afición romana ya que veían en él al jugador que podría emular a Totti y permanecer siempre en el club.

Según informó el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el día de ayer varios aficionados se dieron cita para amenazar al jugador a quien ya no quieren en el equipo y exigieron su salida. Al parecer algunos estaban armados y le advirtieron que si permanecía no tendría una temporada sencilla. Afortunadamente no pasó a mayores después de que la policía acudió al lugar para proteger al futbolista.

Créditos: AS Roma

Zaniolo tuvo una oferta del Brighton & Hove Albion de la Premier League, pero la rechazó porque quiere seguir en Italia. Para José Mourinho ya no cuenta en el plantel y ya no entrenó en la práctica de este lunes, según informaron medios italianos. Por otra parte, también ocurrió una amenaza al norte de Italia en las instalaciones de la Sampdoria con la misma gravedad con un mensaje anónimo.

Según reportó la agencia de noticias EFE, a las instalaciones de la Sampdoria llegó un sobre con una bala y el mensaje "Esta vez es de fogueo, la próxima será de verdad", al parecer el mensaje estaba dirigido a Edoardo Garrone, expresidente del club y a Massimo Ferrero, el máximo accionista desde 2014. De acuerdo con la agencia española la división de investigaciones generales y operaciones especiales ya está investigando de donde procede amenaza.

Estos hechos podrían derivarse del mal paso del equipo italiano en el torneo donde son penúltimos de la clasificación y con la posibilidad de que desciendan a la Serie B. A la situación deportiva se le añade la económica, pues tampoco se encuentran en una buena situación. En las gradas ya han protestado también contra l actual administración.

Fuente: Tribuna, EFE, La Gazzetta Dello Sport