Ferlon Gijsbertha, el mexicano que probará suerte en el beisbol profesional de Suiza

Monterrey, Nuevo León.- El pitcher Ferlon Gijsbertha tuvo un incierto 2020, luego de que en México la temporada de beisbol se suspendió por la pandemia. Él había sido contratado por Pericos de Puebla, pero quedó fuera del roster. Así pasó de no tener equipo en su país a ser uno de los peloteros codiciados en Europa donde ya ha reforzado a más de un equipo y este año buscará trascender en Suiza.

Este 2023, Gijsbertha jugará en la liga de beisbol de Suiza con el Therwil Flyers de la ciudad de Basilea, pero no es su primer experiencia en el Viejo Continente, ya que antes había jugado en Alemania, justo cuando se quedó sin equipo. El pitcher mexico-curazoleño contó que un compañero lo invitó a jugar en la liga alemana y ya que también cuenta con el pasaporte de Curazao, territorio de ultramar de Países Bajos, le fue posible evitar la plaza de extranjero.

Su padre, Franklin Gijsbertha fue ampáyer y es originario de Curazao, por lo que tuvo esa posibilidad y jugó para los Tornados de Mannheim. “Debido a que tuve una buena temporada en Alemania, varios equipos me ofrecieron ahí mismo en Alemania, en Holanda y en Suiza, y me decidí por irme a Suiza porque he visto que es un país muy bonito, otra cultura y quiero conocerlo”, mencionó el pelotero en entrevista con Multimedios.

"Es una experiencia muy bonita porque digo que es otra cultura, otras costumbres, entonces tengo que adaptarme a ellas y aparte conocer Europa también es algo muy bonito”, agregó Gijsbertha, quien resalta que gracias al beisbol ha podido conocer diferentes lugares. “Estoy muy contento, muy agradecido porque gracias al beisbol he conocido muchos lugares, se me han abierto muchas puertas y estar en Europa es algo muy bonito, todo gracias al beisbol”, dijo.

Ahora buscará ayudar a su nuevo equipo a ganar el título en un torneo que comenzará en los primeros días de abril. Suiza está fuera de las potencias del beisbol; sin embargo, Ferlon reconoció que en Europa hay un gran crecimiento de este deporte y una buena organización en las ligas, instalaciones y academias por lo que cree que es un buen sitio para practicar este deporte.

Fuente: Tribuna, Multimedios