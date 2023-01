Lionel Messi se dice arrepentido por sus acciones ante Países Bajos en el Mundial

Comparta este artículo

París, Francia.- Uno de los juegos más polémicos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue el de los Cuartos de Final entre Argentina y Países Bajos que se definió en penaltis y en donde Lionel Messi y sus compañeros mostraron actitudes que fueron cuestionadas por la opinión pública y les ganaron la animadversión de un sector de la afición al futbol. Ahora a unas semanas de distancia, Leo se dice arrepentido.

Durante el juego, un molesto Leo Messi, como pocas veces se le ha visto, celebró con clara dedicatoria al técnico Louis Van Gaal a quien también encaró al final del partido. Además, de camino a los vestidores se encaró con el delantero Wout Weghorst a quien le gritó: "¿Qué miras, bobo? ¡Andá pa' allá, bobo!". De estas acciones se arrepiente el futbolista quien dijo que en ese momento no pensó en lo que hacia.

"No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían: 'viste lo que dijo', a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido.

"Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también", dijo Messi en entrevista para el periódico Marca. Por otra parte, también se refirió al momento más complicado que vivieron en el Mundial y consideró que fue el partido contra México el momento más tenso por todo lo que se jugaban en ese momento.

Créditos: Twitter @fifaworldcup_es

"Creo que el partido con México fue el partido más difícil que tuvimos que jugar por todo lo que nos jugábamos y fue, más allá del resultado, el partido que peor jugamos por todo lo que conllevaba, tener que ganar el partido sí o sí, y a veces te hace jugar diferente, pero yo confiaba de que íbamos a pasar bien y que se iban a dar las cosas. Si no teníamos el grupo que tenemos, en esa situación hubiera sido difícil de superar", expresó.

Fuente: Tribuna, Marca