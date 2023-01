Liga MX pone fin al repechaje; ¿qué pasará con el ascenso y la reducción de extranjeros?

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Luego del fracaso de la Selección Mexicana, las autoridades de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX, presentaron una serie de cambios para reformar la estructura del futbol mexicano con la intención de mejorar el nivel del futbol mexicano para futuras competencias. Entre los cambios señalados quedó decidida la eliminación del repechaje a partir del Apertura 2023.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, dio este anuncio oficial con la intención de hacer más competitivo el torneo, pero recalcó que no puede eliminarse para este torneo debido a que no puede cambiarse el formato de competencia una vez arrancado el certamen, pero la eliminación de la repesca a partir del próximo semestre no queda en duda y ya es el primer cambio oficial para el Apertura 2023.

Además de este cambio, se propusieron otras modificaciones al torneo mexicano que aún están sujetas a la aprobación de la asamblea de dueños de mayo y entre los que destacan la reducción de jugadores extranjeros, el regreso del ascenso y el descenso, competir con un torneo largo y la exportación de jugadores a Europa, así como la eliminación de la multipropiedad en los clubes.

En cuanto a la reducción de jugadores extranjeros se buscará que a partir de la temporada 2023-2024 se limite la participación de los futbolistas no formados en México con la intención de reducir el 50 por ciento de los jugadores que participan actualmente. En cuanto al regreso del ascenso y descenso es más una intención que un hecho, pues seguirá sujeto a la certificación y los detalles serán analizados en la asamblea de dueños de mayo próximo.

Sobre la eliminación de la multipropiedad, Arriola informó que presentarán una propuesta para su eliminación y ésta estará basada tomando como ejemplo a las mejores ligas del mundo, sin dar muchos detalles sobre ello. En cuanto a la exportación se buscarán "incentivos deportivos que premien a equipos que privilegien Fuerzas Básicas, jugadores mexicanos y su exportación a Europa".

Fuente: Tribuna