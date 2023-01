Gianni Infantino responde a las criticas generadas por 'selfie' en el funeral de Pelé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una imagen que se hizo viral en las redes sociales, se observó al presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) hacerse una selfie durante el funeral de Pelé al que asistió en el primer día, situación que generó molestia entre los internautas quienes criticaron al dirigente por el acto en una situación en la que se encontraba, por lo que tuvo que dar una explicación.

A través de su cuenta de Instagram, Infantino lamentó las críticas y explicó que accedió a tomarse fotografías con los familiares y amigos de Edson Arantes do Nascimento, situación que lo hizo sentir honrado según sus palabras y también explica que el sostuvo el teléfono para ayudar a tomar la foto que querían los amigos del astro junto a él. Negó que su acción fuera con la intención de ser irrespetuosa.

Créditos: Instagram @gianni_infantino

“Estoy consternado después de haber sido informado de que aparentemente estoy siendo criticado por algunas personas por haberme tomado una selfie y fotografías en la ceremonia de ayer. Me gustaría aclarar que me sentí honrado y humilde de que los compañeros y familiares del gran Pelé me ??pidieran que me tomara algunas fotos con ellos. Y obviamente acepté de inmediato.

“En el caso de la selfie, los compañeros de Pelé pidieron hacer una selfie de todos nosotros juntos pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, para ayudar, tomé el teléfono de uno de ellos y le tomé una foto a todos. Tengo tanto respeto y admiración por Pelé y por esa ceremonia de ayer que nunca haría nada que fuera irrespetuoso de ninguna manera”, escribió el dirigente de la FIFA en un mensaje en sus redes sociales.

El funeral de Pelé tuvo lugar en el Estadio Vila Belmiro del Santos de Brasil desde el lunes pasado y duró 24 horas. Al acto asistieron cerca de 250 mil aficionados y también estuvieron presentes personalidades del futbol, el presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva y el presidente de FIFA, Gianni Infantino. El día de ayer, el exjugador de la selección brasileña, considerado el mejor futbolista de la historia, fue sepultado.

Fuente: Tribuna, Instagram @gianni_infantino