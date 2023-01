Ratifican suspensión de Robert Lewandowski y no podrá jugar en la siguiente jornada

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ratificó la suspensión de tres partidos para Robert Lewandowski que originalmente había impuesto el Comité de Competición de la Federación Española de Futbol y que a finales del año pasado había quedado sin efecto luego de que el Barcelona llevó a un juzgado de Madrid este caso que le permitió alinear a su delantero en el derbi catalán ante el Espanyol.

Finalmente el TAD obligará al polaco a cumplir su sanción y por lo tanto no jugará el siguiente partido contra el Atlético de Madrid, además de los juegos contra el Girona y el Getafe. Por otra parte, si estará disponible para la supercopa, pues la sanción sólo aplica en la liga. Según información del diario español AS, esta vez el Barca no apelará la sanción y acatará la decisión de las autoridades.

“Las alegaciones formuladas por el club recurrente no van acompañadas de ningún respaldo probatorio que lleve a este Tribunal a aceptar la tesis del club de que el jugador se limitó a expresar su descontento ante la decisión arbitral sin una actitud de desprecio o desconsideración”, expresó el TAD sobre la sanción al jugador blaugrana, en citas publicadas por el diario AS.

Lewandowski había sido expulsado por una doble amarilla en el partido ante el Osasuna del 8 de noviembre de 2022, después hizo una seña al árbitro Jesús Gil Manzano quien agregó eso al acta y como resultado el comité disciplinario agregó dos juegos de suspensión al considerar que había faltado al respeto al árbitro. En el regreso de La Liga de España Lewandowski alineó ante el Espanyol por lo que la directiva de los periquitos se molestó y no se presentó en el estadio.

El Espanyol impugnó el resultado del derbi catalán que terminó empatado a un gol, pues alegan que hubo alineación indebida. Independientemente de la sanción de tres partidos, consideraron que Lewandowski debía cumplir el partido de suspensión por la doble amonestación en el partido contra Osasuna, en cambio, el delantero fue titular y disputó los noventa minutos del encuentro.

Fuente: Tribuna, AS