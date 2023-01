La NFL ya no reanudaría el Bills vs Bengals, según reportes; así se definirían los lugares a playoffs

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El juego que fue suspendido el lunes por la noche entre los Buffalo Bills y los Cincinnati Bengals, tras la emergencia médica de Damar Hamlin ya no se jugaría definitivamente, según apuntan reportes en la prensa estadounidense. De acuerdo con la agencia de noticias AP, dos fuentes le confirmaron que no reprogramarán el partido, pero esta decisión no se dará a conocer porque no han definido como definir los lugares a playoffs.

Buffalo necesitaba una victoria para quedarse con el primer lugar de la Conferencia Americana, posición que ahora ocupan los Kansas City Chiefs después de quedar el resultado inconcluso. Los Bengals también podían aspirar a ese lugar si ganaban sus dos últimos partidos, uno de ellos era este juego, pero ya no pudo ser y ahora la liga contempla varios escenarios para definir esos resultados pendientes.

En este caso se podrían definir de acuerdo al promedio de los equipos, en todo caso, la decisión final deberá darse a conocer mañana y tendrá que ser aprobada por la Asociación de Jugadores (NFLPA), según informa AP. Al encuentro de Buffalo contra Bengals le faltaban cinco minutos para terminar el primer cuarto, cuando Damar Hamlin sufrió un paro cardiaco después de haber sido impactado por un rival.

A través de un comunicado, la National Football League (NFL) había determinado que no se reanudará el partido al menos en esta semana, una posibilidad que se había considerado según los medios de comunicación, pero tampoco dio una posible fecha en la que pueda jugarse este encuentro. Al calendario de la temporada regular le resta una semana por lo que para entonces ya tienen que saberse los equipos que avanzan a playoffs.

Mientras tanto la salud de Damar Hamlin muestra una gran mejoría, el safety ya se encuentra despierto y se descarta daño neurológico, según el último reporte del equipo. También se dio a conocer que sus pulmones están mejorando y su entorno se muestra optimista por la evolución del jugador.

Fuente. Tribuna, AP