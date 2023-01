Lewis Hamilton advierte que no correría más en la Fórmula 1 si FIA no cambia una regla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El piloto británico Lewis Hamilton es conocido en el automovilismo por su consciencia política y social, misma que ha expresado principalmente desde 2020, por lo que se mostró contrariado con la nueva medida disciplinaria de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) e incluso señaló que podría ser que no volvería a correr si se mantiene una regla que prohíbe a los pilotos manifestarse.

"Si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más", dijo Hamilton en una entrevista con el diario The New York Times. "Todavía hay muchos obstáculos que superar en ese sentido. Con suerte, no será así por mucho más tiempo, pero es triste ver que estas cosas todavía existen a día de hoy", agregó el piloto de la escudería Mercedes.

Créditos: Twitter @LewisHamilton

En diciembre pasado la FIA revisó su Código Deportivo Internacional (CDI) para prohibir a los pilotos hacer declaraciones de este tipo con el fin "de salvaguardar su neutralidad", para lo cual modificaron el artículo 12.2.1 que ahora establece que será considerada infracción "la formulación y exhibición de declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales que violen el principio general de neutralidad", explican en su nuevo código.

"Si no puedo tener conversaciones con la gente, si no puedo hablar de esos temas tan delicados, no tendrán la repercusión que deben tener. Por lo tanto, las organizaciones que pueden cambiarlo no dedicarán sus energías a mejorar eso. El 2020 tuvo un gran impacto personalmente. Me siento empoderado para ponerme de pie y hablar abiertamente sobre cualquier tema.

"Independientemente del resultado, sé que siempre hay que decir y hacer cosas, porque mucha gente está sufriendo", declaró. En 2020 el piloto inglés, estuvo muy involucrado en el movimiento Black Lives Mater y lució diversas camisetas alusivas para protestar contra la violencia policial en Estados Unidos, también participaba al colocar la rodilla en el suelo, símbolo también del movimiento.

