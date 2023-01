Atlas vs Toluca de la jornada 1 del Clausura 2023 será reprogramado; ¿cuáles son las razones?

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- El Estadio Jalisco se quedará sin futbol para el inicio del Clausura 2023 de la Liga MX, pero también para el duelo de la jornada 1 de la Liga de Expansión, pues los partidos de Atlas vs Toluca de la primera división, así como el Leones Negros vs Pumas Tabasco de la segunda, serán reprogramados debido a que el terreno de juego se encuentra en muy mal estado, así lo informó la Liga MX.

A través de un comunicado, se detalló que pese a los esfuerzos de los clubes por arreglar el césped del estadio no fue posible y la Comisión Revisora de la liga dictaminó que la cancha no estaba en condiciones de albergar partidos de futbol. Las nuevas fechas y horarios de ambos juegos serán dadas a conocer más adelante. Mientras tanto, el estado tendrá que esperar al menos hasta la jornada dos para tener futbol, pues el Akron tampoco tendrá partido ya que Chivas es visitante.

Créditos: Twitter @AtlasFC

"Por lo anterior y de conformidad con los artículos 88 y 86 del Reglamento de Competencia de la LIGA MX y Expansión MX, respectivamente, se ha determinado en coordinación con los clubes la reprogramación de los partidos Atlas vs. Toluca del sábado 7 de enero y Universidad de Guadalajara contra Pumas Tabasco del domingo 8. Las nuevas fechas serán comunicadas con la debida oportunidad", se lee en el comunicado de la Liga MX.

El Estadio Jalisco no ha tenido descanso estos últimos meses, pues recibió dos conciertos de Los Bukis, además de que fue sede de la Copa por México. Para ambas divisiones del futbol mexicano estos juegos se suman a los también suspendidos Mazatlán FC vs León y Dorados de Sinaloa vs Correcaminos que tampoco se jugarán esta semana debido a la ola de violencia en el estado de Sinaloa. Hasta el momento serían los únicos juegos suspendidos a la espera de no tener más cambios.

El Atlas informó en un comunicado que los boletos no perderán validez y se podrán usar para la siguiente fecha programada. "Los boletos adquiridos para este encuentro, seguirán siendo válidos en la nueva fecha por confirmar, por lo que aquellos aficionados con boleto no necesitan realizar ningún proceso adicional", explicó el club rojinegro.

