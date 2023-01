Jugador de Atlas en problemas por un posible positivo en una prueba antidoping

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Aún no empieza el torneo para el Atlas, pero la primer mala noticia del año ya los acecha, pues su jugador Edyairth Ortega habría dado positiva en una prueba antidopaje por lo que estaría siendo investigado por las autoridades de la Asociación Mundial Antidopaje (WADA), así lo informó el propio presidente del equipo tapatío en la conferencia de la presentación de refuerzos del club.

El presidente del club José Riestra confirmó que el jugador está pasando por el proceso de investigación de la muestra, en una situación que calificó como complicada para el futbolista y el club y sobre la que no quiso abundar en más detalles ya que se mantendrán a la espera de una confirmación por parte de la WADA antes de emitir más comentarios sobre este tema que es muy delicado.

“No quisiera entrar en detalle de esa información, sin duda, él está pasando por un proceso complicado, una situación personal, y hasta no tener confirmaciones no podemos hacer nada al respecto . Estaremos esperando por parte de la WADA y las autoridades la situación. No es una situación sencilla ni para el jugador ni para la institución, y hasta no tener confirmado eso, no podemos hablar”, dijo Riestra en declaraciones citadas por el portal Mediotiempo.

Ortega, quien debutó en 2018 no ha participado en los encuentros amistosos del equipo como la Copa por México, según información del medio antes citado es debido a que esta separado del plantel hasta que se aclare esta situación, por otra parte, el mismo portal reveló que la sustancia prohibida que habría generado el problema es una utilizada para aumentar la masa muscular y que está prohibida por las autoridades médicas deportivas.

Atlas no jugará esta primera jornada ante el Toluca debido a que la Liga MX determinó que el césped del estadio Jalisco no estaba en condiciones para que se realizaran partidos de Primera División por lo que será reprogramado. Mientras tanto Atlas presentó a sus nuevos refuerzos: Brian Lozano, procedente del futbol uruguayo y Jaziel Martínez que llega desde Monterrey. Ambos ya están a las órdenes de Benjamín Mora, nuevo técnico rojinegro esta temporada.

Fuente: Tribuna, Adrenalina, Excélsior