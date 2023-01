Tras ser promesa en Chivas, ahora vivirá su primera experiencia en el extranjero

Comparta este artículo

Heredia, Costa Rica.- El futbol mexicano sigue exportando jugadores en este mercado de invierno y esta vez tocó el turno a una promesa de las Chivas que buscará triunfar en la que será su primera experiencia en el futbol del extranjero. El delantero mexicano Jesús Godínez, mejor conocido como 'Chuy', fue presentado como nuevo refuerzo del Herediano de la Primera División de Costa Rica.

El atacante llega procedente de Chivas, que lo tenía a préstamo con el Necaxa el torneo pasado. A su llegada, Godínez se dijo contento de llegar a una institución importante: "Estoy muy contento de llegar a una institución muy importante en el país. Me motivó el plan de trabajo del Herediano, me ilusionó lo que me comentaron del club y espero aportar ese granito de arena al equipo", dijo en su presentación.

'Chuy' Godínez, de 25 años, ha militado en Chivas, León, Querétaro y Necaxa, además ha formado parte de la Selección Mexicana. Herediano será su quinto club y su primero en el extranjero y llega a préstamo por seis meses. La Liga Promerica en su torneo Clausura 2023 iniciará el 14 de enero y el Herediano enfrentará al Guadalupe en un partido donde podría debutar el delantero mexicano.

En su último torneo con Necaxa jugó solo once partidos, acumulando 218 minutos y no marcó goles. Su mejor época la pasó en León donde como suplente de José Juan Macías entraba como revulsivo ofensivo y logró destacar. En los últimos años, la Liga Promerica de Costa Rica ha recibido a varios jugadores mexicanos. Según el último registro, actualmente hay siete futbolistas en la primera División de ese país.

Miguel Basulto, Diego González y Luis Miguel Franco serán los compañeros de Godínez en Herediano. También están Mario de Luna en Municipal Grecia, Antonio Torres en San Carlos, Brian Martínez en San José y Barúc Ochoa en Guadalupe FC.

