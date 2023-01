Monterrey vs Chivas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el debut del Guadalajara?

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Chivas inicia su camino en el torneo Clausura 2023 enfrentando a Rayados de Monterrey en un partido de muchas expectativas por la calidad de ambos equipos, además de la oportunidad de ver por primera vez en partido oficial a los refuerzos. Para este partido el técnico rojiblanco Veljko Paunovic ya podrá contar con sus nuevos jugadores, pues llegaron a tiempo los pases internacionales.

El técnico serbio confía en hacer un buen torneo, mismo que experimentará por primera vez: “A mí me falta por descubrir esta experiencia en la Liga, tiene un formato que no es extraño para mí, ni en el futbol. Para nosotros no hay otra cosa que el próximo partido, así es como trabajamos y yendo así describiremos cómo es esta liga, sobre todo cuando toquen los momentos más próximos a la Liguilla, para mí es ahí donde podría dar un punto de vista, una vez que lo experimente”, dijo el técnico.

Víctor Manuel Vucetich, técnico de Rayados reconoció que el Guadalajara cuenta con un plantel sólido para este partido. "El caso concreto de Chivas, creo que vienen trabajando bien, vienen con una idea distinta posiblemente. Los reforzamientos son lo más normal que se tiene que ver en ese club, al final de cuentas, se le está dando mucha continuidad a muchos de los jugadores jóvenes, incluso muchos de ellos debutaron conmigo y hoy tienen un mayor bagaje", dijo el técnico en palabras citadas por el portal Bolavip.

Para este torneo Chivas se reforzó con Ronaldo Cisneros (Atlanta United), Antonio Rodríguez (Querétaro), Alejandro Mayorga (Cruz Azul), quienes regresaron al equipo rojiblanco tras un tiempo en préstamo, además de Víctor Guzmán (Pachuca) y Daniel Ríos (Charlotte FC). Mientras que Rayados sumó a dos futbolistas mexicanos para su mediocampo: Jordi Cortizo (Puebla), Omar Govea (Voluntari)

¿A qué hora y dónde ver el Monterrey vs Chivas?

Monterrey vs Chivas

Hora: 21:10 horas (20:10 horas, tiempo del pacífico)

Transmisión: FOX Sports Premium

