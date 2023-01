Tagliafico revela que un jugador de Polonia les pidió ya no anotarles más goles; ¿cómo afectó México?

Comparta este artículo

Lyon, Francia.- El defensa Nicolás Tagliafico, quien fue parte de la selección argentina que ganó la Copa del Mundo de Qatar 2022, hizo una revelación sobre una curiosa petición de un futbolista de la selección de Polonia que pudo haber cambiado el destino de México en el torneo donde al final terminó eliminado por una combinación de resultados que no le favoreció y los dejó en el tercer lugar de grupo.

Tagliafico reveló que un jugador Polonia les pidió que ya no les anotaran más goles, luego de que Argentina marcó el segundo tanto y en un momento en el que México había metido otro gol a Arabia Saudita. Si los polacos hubieran recibido otro tanto ellos habrían quedado eliminados, mientras que el Tri pudo haber avanzado como segundo lugar de grupo y enfrentado a Francia en Octavos de Final.

"Los polacos no querían jugar luego del primer gol. Después hacemos el segundo y yo recuerdo que era por el 60', en un momento uno me dijo como pudo en español 'no ataquen más, basta, por favor no ataquen más'", compartió el defensa argentino en una transmisión de streaming que hizo en su canal de Twich en donde agregó que incluso él pudo haber hecho el gol de la diferencia en ese juego.

"Menos mal que no hice el gol en el complemento. Yo creo que si hacía ese gol, Polonia quedaba afuera y cambiaba todo. (Si hacía ese gol) cambiaba todo porque después México jugaba con Francia, México sacaba a Francia y se armaba todo un quilombo y no salíamos campeones", contó en su anécdota Tagliafico temiendo que cualquier cambio en los acontecimientos hubiera provocado que no ganaran.

Finalmente el resultado entre Argentina y Polonia ya no se movió y el México contra Arabia terminó con victoria tricolor, pero que al final no sirvió de nada. la albiceleste pasó como primer lugar, mientras que Polonia lo hizo como segundo y fue Argentina la que terminó en la llave contraria a Francia a quien después enfrentó en la Final de la Copa del Mundo en un gran partido que se decidió en penaltis.

