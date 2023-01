Villarreal sorprende a un Real Madrid sin españoles; mira los goles y mejores juagadas

Comparta este artículo

Villarreal, España.- El Villarreal dio la sorpresa al vencer 2-1 al Real Madrid en el Estadio de La Cerámica en juego correspondiente a la jornada 16 de La Liga de España. El resultado aumenta a seis la racha de partidos oficiales ganados de forma consecutiva para el 'Submarino Amarillo' que deja en problemas al equipo merengue en sus aspiraciones por hacerse del liderato y le brinda una gran oportunidad al Barcelona de despegarse en la cima.

En una situación inédita el Real Madrid presentó una alineación inicial sin jugadores españoles, algo que no había ocurrido en sus 121 años de historia, según datos del experto en estadísticas Alexis Martín-Tamayo. En la primera mitad ambos cuadros mantuvieron la igualdad, aunque Coquelin estuvo a punto de inaugurar el marcador con un remate de taco que pegó en el poste izquierdo de Courtois.

Fue en la segunda parte cuando por fin se abrió el marcador gracias a Yeremy Pino quien al 47' remató de derecha dentro del área colocando el balón justo al otro lado de la portería donde Courtois no pudo detener la pelota. Al 60' Karim Benzema le devolvió la tranquilidad al Madrid tras empatar el partido con un penalti, pero tres minutos después una pena máxima para el Villarreal le dio la victoria en los pies de Gerard Moreno.

"El Villarreal ha sido mejor nosotros. La clave ha sido que no hemos defendido bien, estábamos muy abiertos en la línea de cuatro y en el centro del campo y ellos han disfrutado mucho jugando entre líneas. Ha sido un partido igualado y competido, pero ellos han estado a un nivel alto y nosotros no. Hemos cedido demasiado control en cosas que hacemos bien y tenemos que centrarnos en resolver el problema", dijo Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid en conferencia de prensa.

Créditos: La Liga.

El entrenador italiano no culpó a las decisiones arbitrales y sobre el penalti que provocó su derrota, consideró que estaba dentro de la regla: "No hemos sido compactos, no hemos cerrado bien por dentro y para nosotros es importante porque lo trabajamos mucho. Los dos son penaltis según el reglamento y todos los que trabajamos en el futbol tenemos que acostumbrarnos", expresó el estratega.

Fuente: Tribuna, Marca