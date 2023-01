Presunta agresión sexual de Dani Alves es investigada por un juez; el jugador niega la acusación

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Un juez ya se encuentra investigando la denuncia contra el jugador brasileño Dani Alves por presunta agresión sexual, informó la agencia de noticias EFE que detalla que el titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha abierto diligencias para investigar el caso. Mientras tanto, el jugador ha negado las acusaciones al dar a conocer su versión en un programa de televisión español.

El jugador se expresó en el programa 'Y Ahora Sonsoles' de España donde negó que hubiera hecho tales acciones e incluso negó conocer a su denunciante. “Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño”, dijo Alves al programa.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, agregó en el video que envió, pues ya se encuentra en México.

La agencia de noticias española, dio a conocer que Dani Alves, fue denunciado por agresión sexual ante las autoridades de Barcelona, debido a que el brasileño le habría hecho tocamientos a una mujer sin su consentimiento por lo que interpuso una denuncia formal ante los Mossos d'Esquadra, el cuerpo de seguridad de la región catalana. Los hechos habrían ocurrido al interior de una discoteca durante la noche del 30 al 31 de diciembre.

Tras el incidente, la mujer y sus amigos alertaron al personal de seguridad de la discoteca, quienes dieron aviso a los Mossos d'Esquadra. Finalmente, la víctima presentó una denuncia formal el pasado 2 de enero, por lo que se abrió una investigación contra el defensa del equipo mexicano. El siguiente paso será que los Mossos tramitarán la denuncia a los juzgados para abrir un procedimiento judicial, según detalló la agencia informativa española.

Fuente: Tribuna, EFE