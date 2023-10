Henry Martin lanza contundente respuesta a quejas de Mohamed por el arbitraje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero del América, Henry Martin, se pronunció al respecto de la actitud de Antonio Mohamed, técnico de Pumas y que se quejó del arbitraje. Ante esto el atacante mexicano se mostró molesto por las señas que hizo hacia la banca azulcrema y calificó como lamentable la actitud que tomó debido a la derrota por 1-0 que sufrieron por un penalti anotado por Jonathan Rodríguez.

“El partido no acaba y abandona a su equipo, se está yendo, pasó junto a nosotros y empieza a hacer señas de que se pagó, se amañó el partido y si hay video no sé si pueda hacerse algo. Lamentable porque se mancha el juego cuando ellos se plantaron bien en la cancha, hicieron un gran partido y hay que saber perder”, dijo Henry en la zona mixta. Después aseguró que fue el propio entrenador el que se exhibió.

“Él queda mal, se exhibe solo, no me gustaría hablar mucho de eso porque respeto al señor, a su trabajo, su carrera, pero lo que hizo es una falta de respeto para el partido porque no fue lo que sucedió, me hacen un penal que no me marcan y luego crítica eso, no escuché la conferencia pero se exhibe solo”, agregó el delantero americanista luego de la victoria en el llamado Clásico Capitalino disputado en el Azteca.

Créditos: Instagram @henrymartinm

¿Qué hizo Antonio Mohamed?

El entrenador de los Pumas, Antonio Mohamed pasó junto a la banca de América haciendo una seña como de contar dinero en referencia a un posible arreglo económico, lo que molestó a los jugadores azulcremas quienes saltaron para reclamarle. El técnico volvió para acercarse y hacerse de palabras por lo que tuvieron que intervenir miembros de los dos equipos para poder separarlos y evitar que pasara a mayores. Afortunadamente para ambos la situación no pasó a más.

Pero Mohamed extendió su desacuerdo con el tema arbitral en la conferencia de prensa en donde señaló que el árbitro Víctor Cáceres "cumplió órdenes". "No voy a dar una opinión del árbitro. Creo que obedece, es una persona que vino a obedecer órdenes", dijo el 'Turco' ante los medios de comunicación. Pero también señaló otras acciones durante el partido por las que se sintió afectado en este tema y no dejó pasar la oportunidad de señalarlo.

"Las cuentas son al final, pero a los dos minutos los laterales amonestados, es difícil así. Todos vieron lo que pasó en el penal, así que lo importante es que nos sirve como aprendizaje. Nos duele, pero nada que reprochar con la actitud, con los duelos. No merecimos perder, pero hay que masticar, lamerse las heridas y tenemos otro partido", agregó el estratega argentino sobre el partido en el que se vieron derrotados.

Fuente: Tribuna