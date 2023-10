VIDEO: Compañeros de Messi chocan entre ellos y desperdician jugada prometedora

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Todavía hay quienes no están convencidos del nivel de la Major League Soccer (MLS) que en algunas ocasiones suele regalar jugadas insólitas en el futbol que pueden dar la razón a quienes no creen del todo que el balompié estadounidense esté creciendo tanto como se ha sugerido. La última de estas acciones se presentó durante un partido del Inter Miami y el New York City FC.

El partido concluyó en tiempo regular 1-1, pero pudo haber tenido un resultado distinto en favor del conjunto de Florida si una de sus jugadas prometedoras hubiera llegado a buen término, situación que no sucedió debido al error de dos de sus jugadores. Se jugaba el minuto 57 y el juego estaba igualado cuando se les presentó una situación en contragolpe tras un balón al frente de Sergio Busquets que parecía una jugada prometedora.

Benjamín Cremaschi y Dixon Arroyo avanzaron a gran velocidad y superaron con éxito al primer marcador por lo que se aproximaban a rebasar el mediocampo en un jugada en que iban a tener ventaja numérica en el área rival con un tres contra dos, pero justo antes de pasar la línea de la mitad de la cancha ambos jugadores se estrellaron entre sí y cayeron al suelo, el balón se alargó y terminó tranquilamente en los pies del defensor del equipo neoyorquino.

La acción sorprendió a más de uno de y molestó a los jugadores del equipo de Miami quienes se enfurecieron y se reclamaron por la oportunidad que perdieron. Esta acción evitó que sumaran los tres puntos necesarios para mantener sus aspiraciones de avanzar a los playoffs esta temporada y ahora el panorama luce mucho más complicado. Todavía más en un momento donde no han podido contar con Lionel Messi.

El argentino estaba en la tribuna debido a que aún no está disponible para ser convocado, pues no se ha recuperado de una lesión. De esta manera el Inter Miami sigue en el lugar 13 de la Conferencia Este con 33 puntos, a cuatro de distancia del noveno lugar que otorga un lugar en el repechaje. A falta de cuatro partidos para que finalice la temporada regular, el panorama luce desalentador para el equipo del 'Tata' Martino.

En el calendario del Inter hace falta un juego de visita ante el Chicago Fire de Xherdan Shaqiri, un partido en casa contra Cincinnati FC y uno más ante el Charlotte FC también en Miami y cerrarán con una visita a casa de este último. Tras lo cual quedará definida la ronda de repesca y los equipos clasificados de forma directa a la fase de playoffs. El Inter podría quedar eliminado y luego de su caída en la copa será un duro golpe para ellos.

Fuente: Tribuna