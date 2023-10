Cuauhtémoc Blanco y su duro mensaje a La Volpe: "Si me encab..."; el argentino se disculpa

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Previo a la ceremonia de inducción al Salón de la Fama de Pachuca, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco recordó una vez más cuando Ricardo La Volpe decidió dejarlo fuera de la Copa del Mundo de Alemania 2006, esto a propósito de que ambos se encuentran en la sede del evento ya que fueron reconocidos como leyendas del futbol mexicano. El exseleccionado mexicano no dudó en dejarle un fuerte mensaje al argentino.

"Sí me encabronó que no me haya llevado, porque en lugar de llevar a su yerno a llevarme mí, hoy no tengo ningún problema. Si me dolió muchísimo y no tengo problema en saludarlo, no soy rencoroso, lo he saludado una vez que me lo encontré”, dijo Blanco sobre ese momento. El exgoleador además recordó que se encontraba casi en su mejor momento, por lo que le dolió todavía más no haber sido tomado en cuenta.

“Que no te lleven a un Mundial casi estando en tu mejor momento claro que duele, eso hubiera hecho al principio el cabrón de pedir perdón, ahora tuviera cuatro Mundiales, no nos vamos a agarrar a trancazos, no es bueno, no es saludable, hay que ayudarnos, apoyarnos”, agregó Blanco. Pero en un hecho inesperado, Ricardo La Volpe pidió perdón por no haber incluido al examericanista en su lista.

Créditos: X @famasalon

La Volpe se excusó en que no tenía cabida en su esquema de juego y por es no lo llevó, como bien ha comentado en otras ocasiones, aunque nunca se había disculpado. “Cuauhtémoc es un gran jugador, una figura. Como entrenador siempre dije, y capaz ese es mi error, que el sistema siempre está arriba de los jugadores. Mi sistema está arriba de la gran individualidad, porque yo trabajo colectivo”, dijo.

“Si me equivoqué, perdón, yo me guío por un sistema. Si lo entienden, que bueno, si no, es problema de ustedes. Para yo haberle ganado a Brasil en Confederaciones y pelearle a Argentina y Alemania, es que mi sistema estaba bien”, agregó el que fuera entrenador de México durante el ciclo mundialista a Alemana 2006 y que es considerado como uno de los mejores entrenadores que tuvo la Selección.

Fuente: Tribuna