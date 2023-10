Guillermo Ochoa tiene nuevo DT en Salernitana; será dirigido por leyenda italiana

Comparta este artículo

Salerno, Italia.- En las primeras horas de este martes, Guillermo Ochoa se quedó sin entrenador, pues el Salernitana cesó al técnico Paulo Sosa, luego de ocho jornadas disputadas en la Serie A en donde no pudo lograr ninguna victoria y solo sumó tres puntos que los tienen en el penúltimo lugar de la tabla general por lo que la paciencia se agotó en la directiva 'granata' que de inmediato anunció a una leyenda del Milan como Filippo Inzaghi para tratar de dar la vuelta a la situación.

"Salernitana anuncia que ha relevado a Paulo Sousa de su puesto como entrenador del primer equipo. Le agradecemos el trabajo realizado, la institución le desea al técnico mucha suerte en la continuación de su carrera", escribió el equipo en un breve anuncio en sus redes sociales para informar del cese del estratega portugués que llegó al cierre de la temporada pasada en donde logró mantener al equipo en primera división.

Más tarde, el equipo informó sobre la llegada de Inzaghi. "Salernitana también anuncia que ha llegado a un acuerdo con Filippo Inzaghi y en breve le confiará la dirección técnica del primer equipo", explicó el club para informar de la decisión. Es así que Guillermo Ochoa ahora deberá ganarse un lugar en el equipo que dirigirá la leyenda del Milan y de la selección italiana quien tiene ya una importante trayectoria como entrenador.

Créditos: X @BresciaOfficial

La carrera como entrenador de Filippo Inzaghi comenzó en las inferiores del Milan una vez concluyó su carrera como jugador. En 2014 debutó al frente del equipo 'rossoneri' al que no pudo poner en los primeros planos de la Serie A; sin embargo, su labor no pasó desapercibida y el Venezia le dio una oportunidad en Serie C en donde obtuvo su primer logro al lograr el ascenso a la Serie B, pero no pudo llegar al máximo ciruito por lo que fue cesado.

Su segunda experiencia en primera fue al mando del Bologna, pero no conluyó la temporada. Regresó a segunda división con el Benevento al logró ascender a la Serie A en su primera temporada, pero no los pudo mantener. De vuelta en la Serie B dirigió al Brescia y más tarde al Reggina, su último club hasta hace poco al que logró poner en séptimo en la temporada pasada. Ahora vuelve a primera a buscar mantener al Salernitana en primera.

Como jugador, 'Pippo' Inzaghi fue uno de los delanteros más efectivos del futbol italiano y del mundo desde la década de los noventas y hasta la primera década de los 2000. Jugó en Piacenza, Albinolefe, Hellas Verona, Parma, Atalanta, Juventus, Milan y la selección de Italia. Fue campeón del mundo en Alemania 2006 y subcampeón de Europa en el 2000. Es el máximo anotador del Milan en competencias internacionales.

Fuente: Tribuna