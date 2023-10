Héctor Herrera tras no ser llamado a la Selección Mexicana: "Hace falta experiencia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista mexicano Héctor Herrera fue llamado en la pasada fecha FIFA, pero para la más reciente no fue considerado dentro de la convocatoria. El jugador ha sido cuestionado por parte de un sector de los aficionados debido a su edad y a que ahora juega en la Major League Soccer (MLS), pero aseguró que en el combinado nacional también hacen falta jugadores con experiencia.

Herrera valora el intento de cambio generacional que se está haciendo en la Selección Mexicana, pero advirtió que también es necesaria la gente experimentada, esto no por lo que puedan aportar dentro del campo, sino su aporte en otros aspectos. "No pongo mucha atención a eso (cambio generacional), es decisión de Jaime, él sabrá a quién lleva, si lleva a gente muy joven o grande, estoy de acuerdo que tenemos jugadores jóvenes con un gran potencial de juego.

"Pero es verdad que también muchas veces hace falta esa gente de experiencia que quizás no jugará tanto, pero aporta otras cosas", dijo Herrera en entrevista con la cadena TUDN. Herrera también resaltó que él se siente en buen nivel por lo que aseguró que si el entrenador decide llamarlo el acudirá sin problemas al equipo mexicano que por ahora solo enfrentará partidos amistosos de cara a las competencias del próximo año.

"En lo personal creo que no soy viejo, soy más grande que los jóvenes, pero el momento que atravieso es muy bueno y si Jimmy cree que puedo ayudar, encantando de apoyar y si no también encantando de apoyar desde fuera", dijo Herrera que recientemente fue campeón con el Houston Dynamo en la US Open Cup. Mientras tanto Herrera se mantendrá jugando en espera de un nuevo llamado al tricolor.

El jugador también conocido como 'HH' participó en uno de los mayores éxitos futbolísticos de México, pues fue campeón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y se colgó la medalla de oro en un torneo donde tuvo buenas actuaciones y despertó el interés de varios equipos. Finalmente dio el saltó a Europa para fichar por el Porto de Portugal, club en donde cosechó sus más grandes éxitos.

Ganó una liga, y dos supercopas como jugador de los Dragones para después pasar al Atlético de Madrid de España en donde ganó un título de Liga. Como seleccionado nacional participó en tres copas del mundo, dos Copas Confederaciones y una copa de Oro.

