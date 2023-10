Julio González, de pensar en el retiro a ser convocado por la Selección Mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las novedades en la convocatoria de Jaime Lozano para los próximos partidos amistosos de la Selección Mexicana es la del portero Julio González, quien actualmente defiende la meta de los Pumas en la Liga MX y que gracias a sus buenas actuaciones ha recibido una oportunidad de ser llamado al combinado nacional que mantiene su preparación para sus próximos partidos oficiales.

Pero aunque González hoy cumple uno de los sueños de cualquier futbolista profesional, hubo un tiempo en el que tocó fondo y hasta pensó en abandonar su carrera para dedicarse a otra cosa. Fue en su etapa en el Veracruz cuando el portero pensó en tomar la radical decisión, pues no solo tenía el inconveniente de haberse quedado sin equipo, sino que también se aproximaba el nacimiento de su primer hijo por lo que se sintió presionado.

“Me quedo sin equipo con Veracruz en 2019, justo cuando iban a ser mi primer hijo. Toqué puertas, no me las abrieron. Es la realidad, no había oportunidad. Sentía que venía mi mejor etapa como futbolista, tenía 28 años, y sí fue frustrante porque no conseguía oportunidades, y sí pensé dedicarme a otra cosa", contó el portero mexicano en una entrevista con los medios oficiales de la selección nacional.

"Así que sí tenía un tiempo límite, porque dije, ‘no puedo estar nada más entrenando sin tener un equipo y un sustento para mi familia’. Y en enero Pumas me acogió, me abrió las puertas y hoy en día estoy agradecidísimo con ellos, porque están haciendo que explote todo mi potencial y sé que aún puedo mejorar mucho más”, relató Julio que ahora ya se enfundó en los colores de la Selección Mexicana en espera de su debut.

Antes de su convocatoria, González recordó que César 'Chino' Huerta le sirvió como motivación para que también él pudiera ser llamado. Después de que se reveló la lista también le contó que se encontraría con un buen grupo y que sería bien recibido por lo que también le sirvió para sentirse arropado. Ahora confía en ser ejemplo para otros compañeros y que puedan pensar en que también pueden ser reconocidos.

“Chino me decía que son grandes personas, que se está formando un gran equipo, y me dijo que me iban a aceptar muy bien. Y bueno, ahora estamos juntos en la selección. Para mí él era un ejemplo. Espero yo también ser ejemplo para mis demás compañeros y que después haya más jugadores de Pumas más adelante. Estoy viviendo el sueño y espero vivirlo por mucho tiempo”, comentó Julio González.

