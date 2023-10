Muere nadadora israelí Eden Nimri durante combate contra Hamás; era teniente del ejército

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conflicto entre Israel y el grupo Hamás sigue cobrándose víctimas, según los últimos datos ya hay cerca de mil víctimas entre palestinos es israelís y entre ellos también han tocado al mundo del deporte como ahora es el caso de la nadadora Eden Nimri de apenas 22 años de edad y quien murió durante uno de los más recientes combates en la localidad de Nahal Oz, según reportó la Asociación Israelí de Natación.

Eden Nimri era una prometedora nadadora que había representado a su país en diferentes competencias, su especialidad eran las aguas abiertas. Procedente de una familia de nadadores, pues su hermana Noga también es nadadora, en tanto que su padre Michael es nadador Masters y además es, junto a su esposa, jueces de natación. La joven inició entrenando y compitiendo en el Reut Water Park Club con el ejército de su país.

Compaginó su carrera deportiva con la militar en donde llegó a obtener el grado de teniente de la Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Nimri era comandante también del equipo Sky Rider como parte del puesto de avanzada que fue derrotado cerca de la Franja de Gaza en los últimos días, según informaron los medios internacionales. Su fallecimiento causó conmoción en la comunidad de nadadores y entre los deportistas de todo el mundo.

Créditos: Facebook Israel Swimming Association

La Asociación Israelí de Natación lamentó la muerte de su atleta a quien recordaron como "una chica increíble, una buena amiga, competitiva, extremadamente trabajadora, muy autodisciplinada, trabajaba duro, siempre apuntaba alto, se fijaba metas y las cumplía". Desafortunadamente, la joven atleta pereció en medio del conflicto que sigue costando la vida de ambos bandos y de todas las edades y géneros en una lucha que no parece que terminará pronto.

"Querida familia Nimri: no hay palabras que puedan consolarlos, los abrazamos y no les deseamos más tristeza", agregó en sus redes sociales la asociación de natación. El caso de la atleta israelí no ha sido el único que toca al deporte, pues hace poco se dio a conocer la noticia sobre un exfutbolista asesinado también durante los primeros días de ataques, en otros casos han resultado lesionados.

