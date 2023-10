Alisha Lehmann recibe propuesta indecorosa a cambio de 110 mil dólares y la rechaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La futbolista suiza Alisha Lehmann es muy popular en el futbol femenil internacional y esa fama le ha atraído tanto buenos momentos como también algunas situaciones bochornosas como la que reveló últimamente y que incluye una propuesta de índole sexual de parte de una persona famosa en uno de sus últimos viajes a los Estados Unidos y en al que incluso le ofrecieron una fuerte cantidad de dinero.

Fue en el podcast 'Dir Tea Talk' en donde relató que en un viaje a Estados Unidos se encontraba en un club cuando recibió un par de mensajes en el que le hicieron una propuesta sexual de manera insistente y en la que incluía un pago de más de 110 mil dólares, misma que la futbolista rechazó y aunque aseguró que se trata de una persona muy famosa no quiso revelar su nombre ni tampoco su profesión.

"Estaba en Miami, mi lugar favorito, y me encontré con unos amigos en un club. Recibí un mensaje en mi móvil, al que no respondí, pero la misma persona le envió un mensaje al guardaespaldas que me cuidaba. Los mensaje provienen de una persona muy conocida. Anteriormente nos habíamos encontrado en un evento", tras ignorar el mensaje fue contactada a través de su guardaespaldas. "El mensaje al guardaespaldas decía: 'Pagaré a Alisha 110 mil 200 dólares para pasar una noche con ella'", lo que sorprendió a la jugadora.

Ante esto, aseguró que su respuesta fue una rotunda negativa y ahora solo queda en una anécdota. "Pero mi respuesta fue: '¡De ninguna manera! ¿Y sólo 110 mil 200 dólares?'", comentó. la jugadora que no dio ninguna pista sobre quien era. "¿Qué si el mensaje es de un futbolista? No puedo revelar su nombre", agregó la popular futbolista que juega en Inglaterra para el Aston Villa Women.

¿Quién es Alisha Lehmann?

Alisha Lehmann nació en Berna, Suiza en 1999, juega como delantera y su debut ocurrió en el 2016 con el BSC YV Frauen de su país. Su carrera ha ido en constante ascenso y su primer paso en una gran liga femenil lo dio con el West Ham United de Inglaterra en donde militó por tres temporadas. Después pasó al Everton en préstamo y desde 2021 juega para el Aston Villa, club en donde ha mostrado una de sus mejores versiones.

Es seleccionada nacional suiza desde el 2015 cuando comenzó a ser llamada en la Sub 17 y en el 2017 formó parte de al selección mayor con la que ha disputado una Eurocopa y ahora por primera vez disputó la Copa del Mundo en la edición que se jugó en este 2023. Además de futbolista es una popular influencer de redes sociales, pues es la jugadora con más seguidores en redes sociales en todo el mundo con 15 millones.

