Cuauhtémoc Blanco lanza dura crítica al buen paso de Santiago Giménez en el Feyenoord

Pachuca, Hidalgo.- Por su regularidad y números, Santiago Giménez es actualmente el mejor delantero mexicano, pero Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista mexicano y uno de los mejores jugadores que dio el país, fue más crítico respecto a las estadísticas del exdelantero de Cruz Azul y pidió ser más realistas antes de elevar tanto al atacante, pues consideró que no disputa una liga competitiva.

Para Blanco el futbol neerlandés no es tan competitivo como si lo sería una liga en Inglaterra, por lo que minimizó las estadísticas del mexicano. “Con todo respeto, estás hablando de Holanda no estás hablando de la Liga inglesa. Hay que ser realistas, estás hablando de una liga holandesa que realmente no es una liga competitiva”, dijo el exseleccionado mexicano en entrevista para la cadena FOX Sports.

Santiago Giménez ha tenido un brillante inicio de temporada en donde se ha consolidado como el mejor delantero de la Eredivisie en donde es líder goleador con 12 goles. Ha marcado tres dobletes en ocho jornadas y está por igualar su mejor marca, la cual hizo el año pasado. Sus actuaciones han despertado el interés de varios equipos en el futbol europeo con los que ya se le ha relacionado.

La temporada pasada también se destacó a nivel continental, pues durante la primera fase de la Europa League lideró la tabla de goleadores, aunque en fases finales cayó al igual que su equipo que quedó eliminado. Esta temporada todavía no ha podido mostrarse en la Champions League debido a una suspensión de dos partidos, pero ya podrá reaparecer en el futbol de alto nivel en la siguiente jornada.

Su técnico en Feyenoord, Arne Slot coincide en que debe demostrar su nivel en un torneo de alta exigencia, en este caso como lo es la Champions League "creo, y eso es una suposición, que primero debe hacer algunas cosas en la Liga de Campeones antes de que un club tan único llegue a su puerta”, dijo Slot en conferencia de prensa el fin de semana pasado cuando el mexicano volvió a lucirse en la victoria de su equipo.

Esta campaña, Santiago Giménez también se ubica en el segundo lugar entre los mejores goleadores de las consideradas como las mejores ligas europeas. El delantero mexicano solo es superado por Serhou Guirassy del Stuttgart de Alemania que tiene 13 tantos. En cambio se encuentra por arriba de Lautaro Martínez que tiene 10 goles, Harry Kane que cuenta con 8 y Erling Haaland que tiene la misma cantidad.

