Dos promesas de la Selección Mexicana entre los 60 mejores talentos del mundo

Ciudad de México.- Las promesas de la Selección Mexicana, Gael Álvarez y Fidel Barajas, fueron considerados como dos de los mejores talentos de la categoría 2006 por el prestigioso diario The Guardian que año con año realiza un ranking con los futbolistas jóvenes más destacados de todo el mundo y en donde se encuentran futbolistas que hoy en día ya hasta han sido fichados por los grandes equipos.

Gael Álvarez es un mediocampista que milita en el Pachuca de la Liga MX y fue considerado el mejor jugador del pasado Premundial Sub 17 de la Concacaf y ahora es uno de los jóvenes a seguir a nivel mundial. El futbolista 'Tuzo' incluso fue enviado a un campamento a Europa como parte de un convenio entre el equipo mexicano y el Ajax de Países Bajos en donde pudo formar parte de entrenamientos y vivir de cerca el trabajo en ese club.

Otro mexicano que aparece en la prestigiosa lista del rotativo inglés es Fidel Barajas, quien se desempaña como extremo en el Charleston Battery de la United Soccer League (USL) de Estados Unidos, que es como la segunda división de aquel país. Al igual que Gael, también ha sido llamado a la selección nacional y ahora puede presumir ser uno de los futbolistas con mayor proyección a futuro para los expertos.

Fidel Barajas | X @Chas_Battery

En esta lista existen nombres muy conocidos como el del brasileño Endrick, recientemente fichado por el Real Madrid, al que se unirá en cuanto cumpla la mayoría de edad, mientras tanto sigue su carrera en el Palmeiras donde ya forma parte del primer equipo y ha jugado torneos de liga, copa y Copa Libertadores. Otro nombre destacado es el de Warren Zaire-Emery de Francia y que juega para París Saint Germain (PSG).

El mediocampista destacó en la Youth Champions League pasada y desde este verano es jugador titular para Luis Enrique. Sus condiciones no han pasado desapercibidas y lo tienen bien considerado en el futbol francés. No es la primera vez que jugadores mexicanos son considerados por The Guardian para su ranking anual de jugadores jóvenes, pues en el pasado han aparecido otros nombres.

Entre otros, destacaron en algún momento Marcelo Flores, Jesús Hernández o Diego Lainez. También ha habido varios internacionales. Aunque también es cierto que muchos nombres que alguna vez se mencionaron no han trascendido como se esperaba en sus carreras futbolísticas.

Fuente: Tribuna