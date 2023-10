Exjugador del Real Madrid escapa de Israel tras quedar en medio del conflicto bélico

Comparta este artículo

Madrid, España.- José Rodríguez Martínez, exjugador del Real Madrid de tan solo 28 años de edad, por medio de una entrevista para el medio deportivo Marca de España, relató los momentos que vivió durante su estancia en Israel, donde actualmente se vive un gran conflicto bélico entre habitantes de dicho país y el grupo terrorista palestino Hamas, quienes se han dedicado a raptar ciudadanos.

Durante la entrevista, el deportista se mostró con sentimiento encontrados, pues a pesar de la felicidad de haber salido sano y salvo, dice estar triste debido a que tuvo que dejar una vida en dicho país debido a que ya le tenía cariño por el tiempo que tenía viviendo ahí derivado de su trabajo como futbolista, pues ya contaba con tres años residiendo en la ya mencionada nación asiática.

Estoy ya en casa, en España. Tengo sentimientos encontrados. Por una parte me encuentro bien por haber podido salir, pero por otra estoy pensando todo el rato en lo que se está viviendo allí", argumentó.

José Rodríguez Martínez en sus años con Real Madrid

El mediocampista actualmente juega para el Hapoel Tel Aviv, al argumentar que durante su estadía hizo muchos amigos, por lo que "sigue conectado con Israel", motivos por los que desea que ya todo se termine y que la Tierra Santa vuelva a la normalidad debido a que se han perdido vidas inocentes entre las cuales se encuentran niños y adultos mayores que simplemente fueron atacados sin deber nada.

No me quiero meter en política. Dicen 'hay que parar ya'. Pero es que no se trata de parar ya. Se trata de que en Israel no ha muerto gente, han asesinado a gente. No es lo mismo. Entiendo que, en algunas guerras, mueren inocentes y forma parte de eso. Pero coger a niños y decapitarlos es algo que no tiene nombre", añadió.

Cuando se le preguntó sobre como fueron sus últimos días en Israel argumentó que tenía que ingresar a un bunker cada que sonaba la alarma, esto para evitar que fuera raptado por el grupo terrorista o bien que alguna bala lo lesionara, es por ello que la incertidumbre siempre estuvo presente con él, por lo que no tuvo otra opción que tener que huir dejando todas sus vivencias allá y llevándoselas solo de recuerdo.

Cuando suenan las sirenas en todo el país, dependiendo de la zona, tienes un tiempo para entrar al búnker. En mi zona, que está a 60 km de la franja de Gaza, tienes un minuto y medio desde que suena la alarma para entrar en el búnker. Tampoco es alarmante porque tardas tres segundos en entrar en el búnker", dijo.

Por último al ser interrogado sobre si planea regresar en un futuro, Rodríguez Martínez dijo que su postura siempre estuvo centrada en un regreso, pero ya que todo esté controlado, debido a que el país es muy patriota y no están interesados en temas deportivos, sin dejar de lado la opinión de su familia que desea que ya nunca regrese a Israel ante otro posible conflicto.

Mi familia no quiere que me vaya. Mis padres me dicen que ponga al hijo en el colegio, pero les he dicho que quiero esperar. Van a hacer todo lo posible para que me quede. Pero no sabemos que va a pasar. El club está centrado en la guerra a pesar de ser un club deportivo. No quieren saber nada del fútbol siendo un club deportivo", mencionó.

Fuente: Tribuna