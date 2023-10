Fecha FIFA: La Selección Mexicana pierde a jugador para enfrentar a Ghana y Alemania

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En esta Fecha FIFA, la Selección Mexicana de futbol se enfrentará a sus similares de Alemania y Ghana, en un intento por incrementar el nivel de los juegos amistosos como preparación para la Copa del Mundo de 2026; sin embargo, el combinado tricolor ya registró la primera baja de la convocatoria, por lo que el equipo no estará completo para enfrentar estos compromisos que se jugarán en tierras estadounidenses.

Ahora, la defensa de la Selección Mexicana estará incompleta tras anunciarse la baja de Víctor ‘El Toro’ Guzmán, quien se ha resentido de una lesión, razón por la cual no podrá estar presente en los juegos ante Ghana y Alemania en esta Fecha FIFA. Cabe señalar que el jugador de Rayados de Monterrey ha tenido molestias físicas durante los últimos días y no se pudo recuperar para jugar bajo las órdenes de Jaime Lozano.

Fue el reportero Carlos Rodrigo Hernández, quien aseguró que el Toro Guzmán no se pudo recuperar de una molestia que lo aqueja, razón por la cual abandonará la concentración del tricolor. Se debe mencionar que el futbolista sufrió en días pasados un fuerte golpe que le dejó resentida la rodilla, al principio se pensaba que se trataba de una inflamación pasajera; sin embargo, parece que la lesión es más importante.

Fecha FIFA: Selección Mexicana pierde a jugador, foto: Especial

Ahora, la concentración de la Selección Mexicana en Charlotte quedará incompleta, ya que este jueves Víctor Guzmán partirá rumbo a México, donde espera poder recuperarse previo a la reanudación del Apertura 2023 “Estoy bien físicamente, traigo un golpe que no me ha permitido entrenar, he estado evolucionando, pero no estoy al 100 por ciento todavía. Lo seguimos viendo con los doctores”, señaló el futbolista después de entrenar el 11 de octubre.

La Selección Mexicana de Futbol jugará dos encuentros durante la Fecha FIFA de este fin de semana, el primero será el próximo sábado 14 de octubre cuando se mida a Ghana a las 18:00 horas. Tres días después, el 17 se enfrentará a Alemania en punto de las 18:00 horas, se trata de dos partidos de preparación y apuntalación del equipo para preparar un proyecto sólido y llegar a la próxima Copa del Mundo de buena manera.

El duelo contra Alemania está lleno de polémica después de las declaraciones de Thomas Tuchel, entrenador del Bayern Munich. “Me cuesta entender por qué, antes de una Eurocopa en Alemania, se va a jugar un amistoso en Estados Unidos contra México. Si alguien pudiera explicármelo para que lo comprenda”, declaró en conferencia de prensa.

