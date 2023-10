¿Escupieron a Lionel Messi? El argentino revela qué pasó con Antonio Sanabria

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Argentina se enfrentó a Paraguay en partido correspondiente a las eliminatorias mundialistas de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) en donde se llevó la victoria por 1-0. Por la albiceleste jugó Lionel Messi en la segunda mitad y su entrada dio de qué hablar, aunque no por motivos deportivos puntualmente, sino por un incidente que tuvo con el delantero paraguayo Antonio Sanabria quien al parecer le había escupido.

Fue al minuto 84 cuando ambos jugadores se cruzaron en el campo y al parecer intercambiaron palabras, las cámaras captaron al parecer algo más y es que Sanabria habría escupido a Lionel Messi. Esta acción no pasó desapercibida para los periodistas que se encontraban en el lugar por lo que buscaron una explicación por parte del astro argentino quien reveló qué fue lo que pasó y en donde aseguró que en un principió no lo percibió así.

Créditos: Captura de pantalla TVP.

"La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido", dijo Messi quien agregó que no conocía al jugador paraguayo y que no le gustaría darle más visibilidad. "La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí", expresó a los medios.

No es la primera vez que se enfrentan Sanabria y Messi, pues durante un tiempo coincidieron en la Liga de España en donde se enfrentaron algunas veces, Leo con la camiseta del Barcelona y Sanabria con la del Betis y también con la del Sporting de Gijón. Por parte del delantero guaraní todavía no ha habido pronunciación al respecto. En tanto que también se desconoce si podría ser sancionado por la Conmebol debido a sus acciones.

Respecto al encuentro eliminatorio, Argentina se llevó el triunfo por la mínima con un gol de Nico Otamendi a los tres minutos de juego, en un partido que se disputó en el Estadio monumental de Buenos Aires. El resultado coloca a Argentina como líder con nueve puntos, mientras que Paraguay es octavo lugar con una unidad y está de momento fuera de los clasificados que para la próxima edición serán seis y un puesto al repechaje intercontinental.

Ahora Argentina se medirá a Perú el próximo martes y Paraguay recibirá a Bolivia. En otros resultados, Colombia empató a dos goles con Uruguay, en tanto que Ecuador ganó 1-2 como visitante a Bolivia. En otro frente Chile venció 2-0 a Perú en el llamado clásico del pacífico y Brasil no pudo pasar del empate a un gol con Venezuela.

Fuente: Tribuna