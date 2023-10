Sandro Tonali y Nicolo Zaniolo reconocen haber apostado... pero no en futbol

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Un nuevo escándalo sacude actualmente el futbol italiano y es que se investiga un caso de apuestas ilegales en el que estarían involucrados varios jugadores. El primer nombre entre los señalados fue el del jugador de Juventus, Nicolo Fagioli, pero también se ha mencionado a los seleccionados italianos Nicolo Zaniolo y Sandro Tonali, quienes fueron interrogados en la concentración del combinado italiano que disputará las eliminatorias rumbo a la Eurocopa.

Según informó el diario italiano La Reppublica, ambos elementos aceptaron haber apostado, pero no en futbol, sino que solamente habrían jugado al póker y el blackjack y aunque no negaron su amistad con Fagioli, tanto Tonali como Zaniolo descartaron haber apostado en el deporte. No obstante, no se han librado tan fácilmente de las acusaciones y la investigación sobre ellos seguirá su curso en los próximos días por lo que después del interrogatorio les fueron retirados sus dispositivos.

Celulares y tabletas fueron confiscados para revisar los mensajes y descartar que se encuentren implicados en este caso de apuestas en el futbol. Por otra parte, Fagioli si habría reconocido estar involucrado y se habría declarado culpable ante la justicia según los reportes de los medios locales. Esta acción reduciría su pena. Por otra parte, no serían los únicos jugadores involucrados, sino que habría otros más, cuyos nombres no han trascendido.

Créditos: Facebook Nazionale Italiana di Calcio.

El artículo 24 de la Federación Italiana de Futbol (FIGC) prohíbe expresamente la participación de sus miembros en apuestas relacionadas al futbol. "A los sujetos del régimen federativo, directivos, socios y socios portadores de carnet de clubes pertenecientes al sector profesional a realizar o aceptar apuestas, directa o indirectamente, incluso de personas autorizadas a recibirlas, relativas a los resultados de partidos oficiales organizados en el marco de la FIGC, la FIFA y la UEFA", dice el artículo.

Los futbolistas que sean encontrados culpables recibirán un duro castigo que va de tres años de suspensión, además de una multa de por lo menos 25 mil euros, según información de la agencia EFE. Italia se prepara esta fecha FIFA para enfrentar a Malta como local, mientras que el próximo martes se medirá ante la selección de Inglaterra en busca de sumar los puntos necesarios para clasificar a la próxima Eurocopa de 2024.

Ubicados en el Grupo C, los italianos son segundos de su grupo por debajo de los ingleses y con los mismos siete puntos que Ucrania y Macedonia, por lo que será imprescindible que sumen victorias en sus siguientes partidos, pues solo dos equipos clasifican al torneo que se disputará el próximo verano en Alemania.

Fuente: Tribuna