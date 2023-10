Leyenda del Real Madrid duda que Santiago Giménez esté listo para ser merengue

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de sus actuaciones en la temporada pasada y el inicio de esta nueva campaña, Santiago Giménez ha despertado el interés de varios equipos de Europa. Incluso a sido candidateado para formar parte de clubes históricos como el Real Madrid como recientemente ocurrió en un programa de televisión español en donde se señalaba que el delantero mexicano podría ser un elemento ideal.

Destacaban su bajo costo y su futuro prometedor, incluso cuando viajó a Madrid para acompañar a equipo a la Champions League donde todavía no ha podido debutar, fue cuestionado por una reportera sobre si le gustaría jugar en el Real Madrid a lo que respondió positivamente, pero todavía no convence al madridismo y es una de sus leyendas de los últimos tiempos quien se ha pronunciado al respecto.

Se trata de José María Gutiérrez, mejor conocido como 'Guti', el exmediocampista español que formó parte de los llamados 'galácticos' en donde se reunieron varios de los mejores futbolistas de una generación. Para el exjugador la posible llegada de Giménez no le genera mucha confianza, pues cree que todavía no estaría listo para un equipo de la importancia del Real Madrid donde la presión será mucho mayor.

"Yo no sé si todavía está listo o no. Lo que está claro es que es una posición difícil para un chico joven, que todavía no sabe lo que es jugar en el Real Madrid. Yo creo que eso es lo más difícil, el poder acostumbrarte a estar en un club tan grande como el Real Madrid que todos los días hablan de ti y en ese sentido todavía no sé si está para eso", expresó el exfutbolista español en palabras para la cadena FOX Sports.

¿Quién es 'Guti', una de las leyendas del Real Madrid?

En su tiempo como futbolista, 'Guti' se desempeñó como mediocampista en la posición que antes se conocía como 'enganche', pero también se desempeñó como medio o delantero. Se formó en la cantera del Real Madrid en donde tras pasar por varias categorías logró debutar con solo 19 años, desde entonces disputó 15 temporadas con el primer equipo merengue logrando consolidarse en un conjunto lleno de estrellas internacionales.

Tras su paso por el Real Madrid, jugó las últimas temporadas de su carrera en el Besiktas de Turquía y a su retiro se convirtió en entrenador. En su palmarés presume tres Champinos League, una Supercopa de Europa, cinco ligas de España, cuatro Supercopas de España, una Copa del Rey y dos Copas Intercontinental. Fue seleccionado español desde los 17 años, pero nunca pudo disputar una Copa del Mundo con España.

