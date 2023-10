¿Cuántos mexicanos quedan en la postemporada de la MLB? AMLO ya tiene a su favorito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La postemporada de la Major League Baseball (MLB) comenzó con una buena presencia de peloteros mexicanos, pero conforme fueron superando los equipos las diferentes rondas, la cantidad de nacionales se fue reduciendo paulatinamente. Desde los juegos de comodines, pasando por las series divisionales, ahora actualmente hay solo tres beisbolistas tricolores en busca de la Serie de Campeonato.

José Urquidy de los Houston Astros es uno de los mexicanos que quedan en esta postemporada y tienen como rivales a los Texans Rangers, equipo que ha sorprendido pues ha logrado avanzar desde la instancia de comodines y ha superado rivales sin ser plenamente los favoritos. Pero el mazatleco cuenta con experiencia en estas instancias finales, además de que son los vigentes campeones.

Los Astros buscarán aprovechar su experiencia para ganar la serie por la Liga Americana a partir de esta tarde cuando se enfrenten en el juego 1 a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México (17:00 horas, tiempo del pacífico). El juego dos se disputará este lunes, en tanto que el juego tres será el miércoles y el juego cuatro el próximo jueves. De ser necesario la serie se extendería hasta el juego siete que esta programado para el lunes 23 de octubre si no se resuelve antes.

Por otra parte, la prescencia mexicana estaría asegurada en la Serie Mundial, ya que por el campeonato en la Liga Nacional se enfrentarán los Arizona Diamondbakcs y los Philadelphia Phillies. En donde por los primeros estará Alek Thomas, quien ha tenido un papel destacado esta temporada y que junto a su equipo ha ido avanzando desde los comodines. El jugador de ascendencia sonorense buscará ayudar a su conjunto a buscar el campeonato.

Enfrente tendrá a su compatriota Taijuan Walker que con los Philadelphia Phillies, el pitcher de ascendencia mexicana también buscará ayudar a su equipo a trascender. Esta serie iniciará el día de mañana desde las 18:07 horas tiempo del centro de México (17:07 horas, tiempo del pacífico). De ser necesario la serie se extendería hasta el próximo martes 24 de octubre donde está programado el juego siete.

AMLO va con los Astros

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un gran aficionado al beisbol y previo al inicio de las series de campeonato no dudó en pronunciarse y hasta dar a su favorito el cual son los Houston Astros. "Voy Houston para repetir como campeón de la Serie Mundial. Son muchos los texanos de origen mexicano. Como dice el corrido de los Tigres del Norte: 'Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó'. Además, aunque el gobernador de ese estado es muy racista y antimigrante, en el equipo de béisbol de nueve que juegan, cinco son latinos, a veces seis, cuando entra a pichar nuestro paisano José Urquidy. Nada más no se enojen", escribió el mandatario.

