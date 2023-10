¿Por qué Raúl Jiménez es titular sobre Santiago Giménez? Jaime Lozano lo revela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el último partido de la Selección Mexicana ante la de Ghana en donde el tricolor se llevó una victoria de 2-0, resaltó que en la alineación titular una vez más el delantero centro considerado fue Raúl Jiménez lo que causó extrañeza en gran parte de los aficionados que consideran que Santiago Giménez está en un mejor momento, por lo que finalmente Jaime Lozano, entrenador de México, explicó el motivo.

Y es que según Jaime Lozano decidió por alinear a Jiménez debido al tipo de rival al que enfrentaron, así como a la última actuación de Raúl quien en la pasada fecha FIFA anotó tres goles por lo que consideró que había razones para elegirlo. Por otra parte no desestimó lo que ha hecho Santiago a nivel de clubes y agregó que habrá buena competencia también con Henry Martin quien se desempeña en la liga mexicana.

"¿En qué base mi decisión? En el rival... hizo tres goles en dos partidos y no es porque Santi no haya hecho, me parece que los dos y ahora que se suma Henry (Martín) es una bonita competencia", dijo Lozano en la conferencia de prensa posterior al partido de México. Ya sobre la victoria, destacó el cambio que hubo respecto a los juegos anteriores en donde lo que principalmente resaltó fue el haber mantenido la meta imbatida.

