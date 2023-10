Valeria Andrade, de árbitra despedida de la Liga MX a brillar en la competencia de OnlyFans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el año 2022, la ahora exárbitra mexicana Valeria Andrade se volvió noticia debido a su despido de la Liga MX, tras ser acusada de haber roto el reglamento al haber participado en la promoción de una conocida casa de apuestas, hecho que está prohibido por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), fue entonces que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que dejaba de pertenecer a su plantilla de árbitros.

Valeria que comenzaba a formar parte de la Liga MX Femenil y categorías inferiores como abanderada vio interrumpido su camino en la profesión y no pudo volver a participar en el futbol mexicano. "La Comisión de Árbitros informa que a partir del día de hoy, 18 de febrero del 2022, Valeria Saraí Andrade Lázaro deja de formar parte de la plantilla de silbantes de la citada Comisión", se informó en el comunicado de aquel momento por parte de la FMF.

Más tarde, la exsilbante comentó que había accedido como un favor a una persona conocida y lamentó después haber caído en el error. "La verdad lo hice por ayudar a alguien más. Esa persona que me invitó a hacer la promoción", contó en una entrevista con ESPN. "Me dijo que era para ayudar a las mujeres deportistas a que pidieran tener patrocinios (...) Lo que más quisiera es que ya no estén hablando feo de mí.

"Ya mi nombre de por sí ya se manchó horrible. No se me hace tan justo que por un error que cometí ya lo hayan hecho tan grande", lamentó la exárbitra. Tras esta situación, buscó otras opciones y una de ellas fue explotar su imagen, pues es cierto que ella es muy seguida en redes sociales. A través de sus plataformas, Valeria también ha mostrado cómo ha sido su vida después de dejar el arbitraje profesional y en donde comparte con sus seguidores algunos aspectos de su día a día.

Entre estos resaltan sus rutinas de ejercicio, viajes o incluso también que no se ha desapegado tanto de se árbitra, pues a compartido algunas imágenes en ligas amateur. Tan solo en su cuenta de Instagram cuenta con más de 238 mil seguidores por lo que aprovechó para abrir una cuenta en una plataforma de contenido que es competencia de OnlyFans y que se llama bSocial. Dicha página es también para compartir contenido a cambio de una suscripción.

Ficha plataforma recibió una buena respuesta por parte de sus fanáticos y le ha ayudado a tener algunos ingresos extras, pues se puede acceder al contenido siempre y cuando se pague la suscripción que tiene un costo de 7.25 dólares al mes que al tipo de cambio actual son alrededor de 130 pesos. De esta manera, la exsilbante mexicana sigue brillando ahora como influencer.

